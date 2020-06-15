6 من أبرز التطبيقات لاستخدامها مع منصة Android Auto أثناء القيادة

عند قيادة السيارة يعتبر الانشغال بالهاتف المحمول أمرًا بالغ الخطورة عليك وعلى من حولك، ومع ذلك، هناك أوقات تحتاج فيها إلى البقاء على اتصال حتى عندما تكون في سيارتك، ولهذا السبب طورت شركة جوجل منصة (أندرويد أوتو) Android Auto وهي عبارة عن واجهة ثانوية تنقل ميزات ووظائف جهاز أندرويد الخاص بالمستخدم إلى وحدة الترفيه والمعلومات المدمجة في سياراته.

إليك 6 من أبرز التطبيقات لاستخدامها مع تطبيق Android Auto أثناء القيادة:

هناك أيضًا تطبيق يحمل الاسم نفسه (Android Auto) يتيح إدارة الاتصال بين هاتف أندرويد وبين السيارات الداعمة لمنصة Android Auto، كما يمكن للمستخدم الاستفادة من المنصة في السيارة للقيام بعدة وظائف، مثل: الحصول على الاتجاهات أو معلومات عن الطقس وحركة المرور أو إجراء المكالمات وتبادل الرسائل دون إبعاد يده عن عجلة القيادة.

تدعم المنصة أيضًا الأوامر الصوتية للقيام بعدة خيارات، مثل: تحديد الطرق المؤدية إلى مكان ما أو الرد على المكالمات الهاتفية أو كتابة الرسائل النصية بالصوت وإرسالها، وتعيين أوامر صوتية لمهمات محددة لتنبيه المستخدم بها في وقت أو مكان محدد سابقًا، سواء كان المستخدم داخل سيارته أو خارجها، حيث يقوم النظام حينها بتنبيه المستخدم عبر هاتفه الذكي.

وللقيام بكل هذه المهام يجب عليك اختيار التطبيقات المناسبة والمفيدة التي تحتاج إليها أثناء القيادة من أجل إبقاء عينيك على الطريق طوال الوقت.

1- تطبيق Google Maps:

يمكن القول إن تطبيق (خرائط جوجل) Google Maps هو التطبيق الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في منصة Android Auto فدائمًا ما تكون هناك حاجة واضحة لمعرفة الاتجاهات خطوة بخطوة للوصول للوجهة النهائية بسهولة، بالإضافة لإمكانية تشغيله والاستفسار عن الوجهات عبر الصوت من خلال مساعد جوجل الصوتي.

2- تطبيق Spotify:

يحتوي تطبيق (سبوتيفاي) Spotify على مكتبة ضخمة من الأغاني، وهو متاح للاستخدام المجاني مع الإعلانات والقيود أو بالاشتراك في إحدى خطط الدفع للوصول غير المقيد، وكذلك التشغيل بدون اتصال بالإنترنت، كما أنه يعمل بشكل رائع مع مساعد جوجل الصوتي، ويوفر واجهة سهلة الاستخدام، ويمكنك معاودة الاستماع من المكان الذي توقفت فيه.

3- تطبيق Waze:

يتفوق تطبيق Waze عن باقي تطبيقات التنقل الأخرى لقدرته على إخبارك باختناقات حركات المرور والحوادث في الطرقات في الوقت الفعلي، حيث يتيح التطبيق للسائقين مساعدة بعضهم البعض من خلال الإبلاغ عن المخاطر أو المشكلات أو إختناقات حركة المرور التي تظهر على الخريطة في الوقت الفعلي.

4- تطبيق Audible:

يمكنك الاستمتاع بكتابك المفضل عندما تكون خلف مقود السيارة من خلال الاستماع لسرد صوتي له باستخدام تطبيق Audible الذي يتيح الكثير من الكتب المسموعة للاستماع إليها، مما يمنحك شيئًا مختلفًا عن الموسيقى أو الراديو للاستماع إليه، يمكنك الاختيار من العناوين الموجودة في مكتبتك، أو شراء كتب صوتية جديدة مباشرة من المتجر.

5- تطبيق Pulse SMS:

يعتبر أحد أفضل تطبيقات المراسلة النصية على أندرويد ويعمل بسلاسة تامة في السيارة أيضًا، حيث يتميز تطبيق Pulse SMS بتفوقه على التطبيقات المشابهة لأنه يعمل على منصات مختلفة من ضمنها Android Auto ويتيح لك استقبال الرسائل وإرسالها عن طريق الصوت.

6- تطبيق TuneIn Radio:

يتيح لك تطبيق راديو الإنترنت TuneIn Radio الذي يغطي أبعد المناطق في العالم، خيار الاستماع للكثير من المحطات الإذاعية حول العالم وبجميع اللغات، حيث يحتوي على أكثر من 100,000 محطة إذاعية عبر الانترنت في جميع الفئات، وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.