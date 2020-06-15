مع تأثر الكثير من الأعمال الصغيرة بسبب تفشي جائحة كورونا، فقد حان الوقت لأصحاب الأنشطة التجارية والخدمية لبدء استخدام تطبيق (واتساب للأعمال) WhatsApp Business لإرسال معلومات منتجاتهم لمئات المستخدمين في وقت واحد، فمع قرابة 65 مليار رسالة ترسل عبر التطبيق يوميًا، وأكثر من مليار مستخدم نشيط، هنالك الكثير من الأسباب الكافية لاستخدام هذا التطبيق لتوسيع عملك والتفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي.

إليك 5 أسباب تدفعك لاستخدام تطبيق واتساب للأعمال في 2020:

يتوفر تطبيق واتساب للأعمال على جميع أنظمة التشغيل الأساسية، ويستهدف بشكل أساسي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويمكن للشركات الكبيرة أيضا استخدامه للتسويق لأعمالها.

كما يتيح التطبيق للشركات إعداد حساباتها لتتضمن صورة ووصف، وموقع جغرافي، وعنوان URL، وتفاصيل الاتصال، ويعتبر الهدف الأساسي للتطبيق هو تمكين الشركات من البقاء على اتصال مع عملائها والإجابة على الأسئلة والاستفسارات في الوقت الحقيقي.

1- مجاني وخالي من الإعلانات:

على عكس معظم التطبيقات المجانية التي توفر عمليات الشراء داخل التطبيق وتشجع على مشاهدة الإعلانات، يتيح تطبيق واتساب للأعمال واجهة بسيطة لتعزيز نمو الشركات الناشئة وتشجعيهم للتواصل مع عملائهم.

2- العديد من الميزات والإمكانات الضخمة:

باستخدام تطبيق واتساب للأعمال من الممكن تحقيق أقصى استفادة من القدرات التسويقية، بدون إنفاق مبالغ مالية طائلة، حيث يحتوي التطبيق على قاعدة مستخدمين شاملة تمتد عبر مختلف الفئات العمرية والجنسيات، ومن ثم إذا استخدمت التطبيق بشكل صحيح في التسويق لمنتجاتك أو خدماتك فستتمكن من الوصول إلى المزيد من العملاء المحتملين.

3- يمكنك الاشتراك باستخدام خط أرضي:

يتيح التطبيق عدد من الطرق للتسجيل، حيث يمكنك الاشتراك باستخدام رقم هاتف محمول، ولكن هذا يعني أنه لا يمكنك تشغيل حساب واتساب شخصي منفصل مرتبط بهذا الرقم نفسه، ولكن يمكنك التسجيل باستخدام الخط الأرضي لشركتك، وهذا يعني أنه يمكنك الاحتفاظ بحساب واتساب الشخصي الحالي الخاص بك، وتشغيل حساب واتساب للأعمال في الهاتف نفسه.



4- دعم العملاء في الوقت الحقيقي:

إذا كنت تعمل في صناعة قائمة على الخدمات، يمكنك الاستفادة بسرعة من القدرة التفاعلية في الوقت الحقيقي للتطبيق لإرضاء عملائك، كما يمكن للأنشطة التجارية في التطبيق استخدام ميزة (الردود السريعة) Quick Replies، لتسريع التفاعلات مع العملاء بالإضافة لإمكانية استخدام تقنيات الأتمتة الأخرى لإنشاء قالب معين معد سابقًا لبدء المحادثات.

5- إرسال التحديثات لجميع العملاء دفعة واحدة:

يتيح لك تطبيق واتساب للأعمال إرسال رسالة إلى جميع جهات الاتصال دفعة واحدة باستخدام ميزة (البث) Broadcast، وهذا الأمر يكون مفيدًا جدًا إذا كان لديك تحديث هام أو تحديث إخباري ترغب في مشاركته مع جميع عملائك دفعة واحدة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، كما يتوفر إصدار للويب.