4 أشياء لم تكشف عنها سوني في PlayStation 5 حتى الآن

أقامت شركة سوني خلال الأسبوع الماضي حدثها الأبرز الذي طال انتظاره، حيث كشفت عن الجيل التالي من منصتها للألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5، وعرضت العشرات من الألعاب التي ستأتي إلى المنصة على مدار السنوات القليلة القادمة، ولكن على الرغم من إثارة العرض التقديمي، إلا انه لم يكن شاملًا وغابت عنه الكثير من التفاصيل.

وبالرغم من أننا تعرّفنا على تصميم منصة الألعاب القادمة وطرازاتها، لكن لا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي لا نعرف عنها شيئًا حتى الآن، سنستعرض اليوم أهم 4 تفاصيل لم تكشف عنها سوني بعد، ونأمل أن نسمع عنها المزيد في الأسابيع المقبلة.

إليك 4 أشياء لم تكشف عنها سوني بعد في حدث الإعلان عن PlayStation 5:

1- السعر:

ستبقى أسعار PlayStation 5 الشغل الشاغل لمعظم الأشخاص الذين يأملون في الحصول على الإصدار القادم من منصة ألعاب سوني في وقت لاحق من هذا العام، فمع سعر 399 دولارًا للطراز السابق مقارنة بسعر 499 دولارًا لجهاز Xbox One، يبدو أن الشركة ستكافح من أجل إبقاء السعر أقل من 499 دولارًا هذه المرة بسبب تكاليف التصنيع، بالإضافة إلى أن الطراز الرقمي من المتوقع له أن يكون أرخص بنحو 50 دولارًا على الأقل من الطراز الرئيسي.

2- التوافق مع الطرازات السابقة:

أصبحت من أكثر النقاط جدلًا منذ الكشف عن PS5، فمع اتخاذ مايكروسوفت قرار توافق الألعاب القديمة للعب على أحدث جهاز Xbox One كأولوية قصوى لها، ولكن نجد أن سوني قد فشلت بصورة كبيرة في تحديد أولويات التوافق العكسي لمنصات الألعاب التابعة لها خلال السنوات السبع الماضية.

حيث نجد أن نهج مايكروسوفت في هذا الأمر أكثر إثارةً للإعجاب، ولكن سوني لم تشرح كيفية لعب ألعاب PS4 القديمة بشكل مناسب على PS5، ولم تذكر عدد الألعاب التي ستكون متوافقة عند الإطلاق.

3- واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام:

كشفت سوني في لمحة موجزة عما يبدو أنه شاشة التمهيد الخاصة بمنصة الألعاب PS5، إلا أن المعلومات عن كيفية عمل وحدة التحكم أو كيف تبدو بعد تشغيلها لا تزال غير واضحة، وبالنظر للطراز السابق نجد أن واجهتها لم تكن مثيرة للغاية، لذلك نأمل أن تتمكن الشركة من إجراء بعض الترقيات الرئيسية لواجهة المستخدم وتجربة الاستخدام في هذا الطراز الجديد.

4- تاريخ الإطلاق:

لم تحدد سوني تاريخ الإطلاق الدقيق لمنصة الألعاب PlayStation 5، واكتفت فقط بعبارة (في الوقت المناسب لموسم عطلات 2020) عند الإشارة إلى توقيت إطلاق PS5، ولكن بالنظر إلى تواريخ الإطلاق السابقة – إطلاق PS4 في 15 نوفمبر 2013، وإطلاق PS3 في 17 نوفمبر 2006 – ومن ثم إذا اتبعت سوني النهج نفسه فربما سنرى جهاز PS5 يظهر لأول مرة في نوفمبر 2020.