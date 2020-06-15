هذا هو شكل خزانة التخزين من سوني التي تبلغ سعتها مليون جيجابايت

أصبح الحل لأرشفة تخزين البيانات الضوئية من شركة سوني موجودًا، والأشخاص الذين يحتاجون إلى الوصول إلى بيانات آمنة للقراءة فقط – على سبيل المثال: تكنولوجيا المعلومات للشركات والحكومات والرعاية الصحية والتعليم وحالات استخدام المراقبة – سيرغبون في تدوين الملاحظات.

تقدم تقنية أرشيف الأقراص الضوئية (Gen3 PetaSite) مع ما يقرب من (3PB) مما تسميه شركة سوني (التخزين البصري غير القابل للتغيير)، في حامل (42U) القياسي في الصناعة، وهو ثلاثة آلاف تيرابايت في وحدة بحجم خزانة ملابس ببابين.

تحتوي هذه عادةً على وحدة رئيسية (محرك الأقراص نفسه)، و 535 من الخراطيش بسعة 5.5 تيرابايت، ويبلغ ارتفاع كل وحدة (7U)، وتتضمن محطة استيراد وتصدير بثلاث فتحات لتحميل وتفريغ الوسائط تلقائيًا، وتكون الواجهة المضيفة هي قناة ليفية بسرعة 8 جيجابت في الثانية، بينما تعتمد واجهة الصيانة على (GbE).

قد يجادل شخص ما بأنك تحتاج فقط إلى حوالي 190 من محركات الأقراص الثابتة بسعة 16 تيرابايت لكل منها لتتجاوز سعة حل (PetaSite) من سوني، ولكن من المرجح أن يكون لها عمر تخزين أرشفي أقل بكثير مما تقدمه سوني، حيث يوفر حل سوني ما يصل إلى 100 عام من الأرشفة، بالإضافة إلى ذلك، لا تعد مقاومة (WORM) أو (EMP) المضمونة خيارًا مع محركات الأقراص الثابتة ومحركات الأقراص ذات الحالة الثابتة.

قرص الأرشفة من سوني عبارة عن وسائط سداسية على الوجهين، مستمدة من عمل الشركة على وسائط (Bluray)، ويمكن قراءتها بسرعة (3Gbps)، بمتوسط ​​معدل كتابة يبلغ (1.5Gbps).