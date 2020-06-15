كيفية مشاركة موقعك في تطبيق خرائط جوجل

تقدم خرائط جوجل ميزة مشاركة الموقع الشاملة التي تسهل عليك مشاركة موقعك مع أحبائك، لديك أيضًا خيار مشاركة موقعك عبر رابط مخصص، وتعيين مدة مشاركة الموقع، وتحديد جهات الاتصال التي تريد مشاركة التفاصيل معها.

كيفية مشاركة موقعك في خرائط جوجل:

افتح تطبيق خرائط جوجل.

اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة.

حدد مشاركة الموقع.

انقر فوق مشاركة الموقع.

امنح تطبيق الخرائط وصولاً إلى جهات اتصالك عن طريق الضغط على السماح.

حدد المدة التي ترغب بها لمشاركة موقعك، ثم قم بالتبديل إلى (حتى توقف هذا) إذا كنت ترغب في مشاركة موقعك لفترة طويلة.

حدد جهة اتصال تريد مشاركة موقعك معها، إذا لم يتم إدراج جهة اتصال معينة بعد، فاختر تطبيقًا من القائمة في أسفل الصفحة لمشاركة رابط موقعك.

اضغط على (مشاركة) لبدء مشاركة موقعك.

سترى الآن رسالة في الجزء السفلي من الشاشة تفيد بمشاركة موقعك مع جهة الاتصال المحددة.

لإيقاف مشاركة موقعك، كل ما عليك فعله هو النقر على القائمة في أسفل الشاشة وتحديد (إيقاف).

كيفية بث موقعك في تطبيق الخرائط باستخدام رابط قابل للمشاركة:

تتيح لك الخرائط أيضًا بث موقعك في الوقت الفعلي عبر رابط مخصص، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على (الخطوط الأفقية الثلاثة) في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة.

حدد مشاركة الموقع.

اختر (المشاركة عبر الرابط).

اضغط على نسخ الرابط.

اضغط على أيقونة إضافة شخص في أعلى الزاوية اليمنى.

اختر التطبيق الذي تريد من خلاله مشاركة عنوان (URL) الفريد الذي يبث موقعك الحالي.

باستخدام هذا الخيار، ستتمكن من إرسال الرابط عبر البريد الإلكتروني وإرساله عبر واتساب أو (Signal) أو تويتر أو أي نظام أساسي للمراسلة من اختيارك، كما هو الحال مع مشاركة موقعك مع جهة اتصال ضمن تطبيق خرائط جوجل، كما يمكنك تعيين حد زمني حتى يتم بث موقعك في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى بث موقعك ضمن تطبيق خرائط جوجل، ستتمكن من مشاركة تقدمك أثناء استخدام التنقل في الخرائط خطوة بخطوة، حيث تستفيد ميزة مشاركة الموقع من إشارة (GPS) الخاصة بهاتفك وتستمر في بث موقعك حتى تقوم بإيقاف تشغيله يدويًا أو نفاد المهلة الزمنية. الجدير بالذكر أن مشاركة الموقع دقيقة حتى 10 أمتار.