صفقة اليوم.. تعلم كيف تصبح مطور برمجيات محترف مع خصم 97%

صفقة اليوم.. تعلم كيف تصبح مطور برمجيات محترف مع خصم 97%

  • حزمة مطور البرمجيات The Software Developer Certification Bundle.
  • عدد الدورات: 9.
  • عدد الدروس: 422.
  • المدة: 41 ساعة.
  • يعتبر مجال تطوير البرمجيات من أهم المجالات التي تنمو وتتطور بسرعة، كما أن متوسط راتب ​​مطور البرمجيات يصل إلى 114000 دولار سنويًا، ولذلك فهو بالتأكيد مجال يستحق الاستكشاف لأي شخص يتطلع إلى الانتقال إلى مجال عمل جديد بدخل مادي ممتاز.
  • تتميز هذه الحزمة بأنها تتيح لك تعلم ما لا يقل عن 5 لغات برمجة من ضمنها: (سي شارب) C#، و(جافا) Java، و(بايثون) Python، و(جافا سكريبت) JavaScript، و HTML، وكيفية استخدام منصة (Xamarin) لإنشاء (تطبيقات أصليّة) Native Apps لأجهزة أندرويد، وأي أوإس، وويندوز باستخدام لغة البرمجة #C.
  • تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام مكتبة (React) في لغة جافا سكريبت لبناء واجهة المستخدم في المواقع والتطبيقات. ودورة أخرى حول كيفية استخدام مكتبات React-Router و React-Portal و Redux الأكثر شيوعًا والمستخدمة مع React JS لإنشاء تطبيقات ويب احترافية.
  • كما تضم الحزمة أكثر من دورة حول كيفية استخدام بيئات التطوير مثل: React Native لبناء تطبيقات للأجهزة المحمولة باستخدام JavaScript و HTML5. كما ستتعلم المهارات اللازمة لتطوير مواقع ويب تفاعلية تتكيف بسلاسة مع أي جهاز.
  • والأهم من ذلك تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تسويق تطبيقاتك والترويج لها لتحقيق الربح منها.
  • وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
  • الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
  • مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
  • تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
  • اللغة: الإنجليزية.
  • التوفر: أونلاين.
  • السعر الأصلي قبل الخصم:  1391 دولارًا.
  • السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 95%.
  • الحصول على الصفقة: من هنا

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

  • C# in 6 Hours: C# for Complete Beginners – Learn by Coding
  • Xamarin: Build Native Cross Platform Apps with C# Codes
  • React JS: Learn React JS from Scratch with Hands-On Projects
  • Redux with React JS: Learn Redux with Modern React JS
  • React Native: Learn React Native with Hands-On Practices
  • Java Programming: Learn Core Java & Improve Java Skills
  • Python: Learn Python with Real Python Hands-On Examples
  • Mobile App Marketing: Learn App Monetization From Scratch
  • HTML for Everyone: Real World Coding in HTML

الحصول على الصفقة: من هنا