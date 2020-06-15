صفقة اليوم.. تعلم كيف تصبح مطور برمجيات محترف مع خصم 97%

- حزمة مطور البرمجيات The Software Developer Certification Bundle.
- عدد الدورات: 9.
- عدد الدروس: 422.
- المدة: 41 ساعة.
- يعتبر مجال تطوير البرمجيات من أهم المجالات التي تنمو وتتطور بسرعة، كما أن متوسط راتب مطور البرمجيات يصل إلى 114000 دولار سنويًا، ولذلك فهو بالتأكيد مجال يستحق الاستكشاف لأي شخص يتطلع إلى الانتقال إلى مجال عمل جديد بدخل مادي ممتاز.
- تتميز هذه الحزمة بأنها تتيح لك تعلم ما لا يقل عن 5 لغات برمجة من ضمنها: (سي شارب) C#، و(جافا) Java، و(بايثون) Python، و(جافا سكريبت) JavaScript، و HTML، وكيفية استخدام منصة (Xamarin) لإنشاء (تطبيقات أصليّة) Native Apps لأجهزة أندرويد، وأي أوإس، وويندوز باستخدام لغة البرمجة #C.
- تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام مكتبة (React) في لغة جافا سكريبت لبناء واجهة المستخدم في المواقع والتطبيقات. ودورة أخرى حول كيفية استخدام مكتبات React-Router و React-Portal و Redux الأكثر شيوعًا والمستخدمة مع React JS لإنشاء تطبيقات ويب احترافية.
- كما تضم الحزمة أكثر من دورة حول كيفية استخدام بيئات التطوير مثل: React Native لبناء تطبيقات للأجهزة المحمولة باستخدام JavaScript و HTML5. كما ستتعلم المهارات اللازمة لتطوير مواقع ويب تفاعلية تتكيف بسلاسة مع أي جهاز.
- والأهم من ذلك تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تسويق تطبيقاتك والترويج لها لتحقيق الربح منها.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1391 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- C# in 6 Hours: C# for Complete Beginners – Learn by Coding
- Xamarin: Build Native Cross Platform Apps with C# Codes
- React JS: Learn React JS from Scratch with Hands-On Projects
- Redux with React JS: Learn Redux with Modern React JS
- React Native: Learn React Native with Hands-On Practices
- Java Programming: Learn Core Java & Improve Java Skills
- Python: Learn Python with Real Python Hands-On Examples
- Mobile App Marketing: Learn App Monetization From Scratch
- HTML for Everyone: Real World Coding in HTML
الحصول على الصفقة: من هنا.