سامسونج تعلن عن إصدار BTS من +Galaxy S20

أعلنت شركة سامسونج عن إصدار BTS باللون البنفسجي (Haze Purple) من هاتفها الرائد الذكي (+Galaxy S20) و (Galaxy S20+ 5G) الداعم لشبكات الجيل الخامس (5G)، إلى جانب الإعلان عن إصدار BTS من سماعاتها اللاسلكية (+Galaxy Buds) باللون البنفسجي، مما يتيح فرصة حصرية للمعجبين حول العالم للتواصل بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى مع فرقتهم المفضلة.

ويأتي الإعلان بعد ظهور العديد من التسريبات سابقًا حول هذا الهاتف الذكي باللون البنفسجي، ويتميز هذا الإصدار الخاص من الخارج بظهر زجاجي باللون البنفسجي المميز لفرقة BTS ومعدن خارجي مع تصميم على شكل قلب بنفسجي على وحدة الكاميرا.

وتتضمن علبة الهاتف ملصقات زخرفية يمكن استخدامها لتزيين الهاتف وتخصيص الجهاز بشكل أكبر، وأضافت سامسونج بعض بطاقات الصور لأعضاء الفرقة، ويشتمل الجهاز على موضوعات مثبتة سابقًا مستوحاة من BTS، وذلك للتأكد من تطابق الخلفية الحية مع الجزء الخارجي من الجهاز.

كما أن الهاتف مزود بتطبيق الاتصالات الكوري (Weverse)، وهو عبارة عن منصة متخصصة في استضافة المحتوى والتواصل بين المعجبين بفرق (K-pop) والموسيقيين.

وتتميز سماعات الأذن الجديدة بنظام ألوان بنفسجي وأسود مع علبة شحن تتناسب مع هذه الألوان، ويوجد على أحد سماعات الأذن شعار BTS، في حين يوجد في الجانب الآخر القلب البنفسجي، وكما هو الحال مع (+Galaxy S20)، فإن (+Galaxy Buds) تأتي مع بطاقات صور لأعضاء الفرقة.

وتبدأ فترة الطلب الأولي لإصدار BTS من (+Galaxy S20) و (+Galaxy Buds) عبر موقع سامسونج من تاريخ 19 يونيو، على أن تصبح الأجهزة متاحة على نطاق واسع اعتبارًا من 9 يوليو، لكن لم يتم تأكيد السعر بعد.

ويحصل أولئك الذين يطلبون أيًا من الأجهزة بشكل أولي على إصدار محدود من ملصق BTS، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز (+Galaxy Buds) بلوحة BTS مجانية للشحن اللاسلكي، وتشير سامسونج إلى أن هذه العروض مستمرة لفترة محدودة طالما أن الإمدادات موجودة.