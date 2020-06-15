رويترز: الولايات المتحدة ستمسح لشركاتها بالعمل مع هواوي على معايير 5G

أفادت وكالة رويترز اليوم الاثنين نقلًا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة ستعدل حظرها المفروض على الشركات الأمريكية، وبالتعديل ستتمكن الشركات من التعامل مع شركة هواوي الصينية في وضع المعايير لشبكات الجيل الخامس 5G.

وقالت المصادر: إن وزارة التجارة الأمريكية ووكالات أخرى وقعت على تغيير القاعدة، وهي في انتظار النشر في السجل الفيدرالي.

ويأتي التعديل بعد أكثر من عام بقليل من وضع وزارة التجارة الأمريكية شركة هواوي في “قائمة الكيانات”، مما أدى إلى تقييد مبيعات السلع والتقنية الأمريكية للشركة الصينية، وطرح أسئلة بشأن مدى مشاركة الشركات الأمريكية في المنظمات التي تضع معايير الصناعة.

وتوقف المهندسون في بعض شركات التقنية الأمريكية عن التعامل مع هواوي في تطوير المعايير بعد أن أدرجت وزارة التجارة الشركة في القائمة السوداء. وترك إدراج هواوي في القائمةِ الشركات الأمريكية في حالة من عدم اليقين، فلم تعد تعرف ما التقنيات والمعلومات التي يمكن لموظفيها مشاركتها مع هواوي، التي تعد أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم.

ويقول مسؤولون في الصناعة والحكومة: إن الأمر وضع الولايات المتحدة في موقف الخاسر. ففي اجتماعات وضع المعايير، حيث تُطوَّر البروتوكولات والمواصفات الفنية الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G، اكتسبت هواوي صوتًا أقوى، حيث أصبح المهندسون الأمريكيون يجلسون صامتين.

وتعد معايير الصناعة مكسبًا كبيرًا لشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تتنافس على جعل تقنيتها، الحاصلة على براءة اختراع، ضرورية للمعيار، مما يمكن أن يعزز صافي أرباح الشركة بمليارات الدولارات.