جوجل تؤخر إطلاق Pixel 4a حتى أكتوبر

تفيد التقارير بأن إطلاق هاتف (Pixel 4a) من جوجل قد يتأخر مرة أخرى، وبالإضافة إلى إرجاء تاريخ الإصدار، فإن المعلومات توضح أن الشركة تخلت عن الخيار اللوني المسمى (Baby Blue)، وتأتي الأخبار من المسرب المعروف (جون بروسر) Jon Prosser، الذي انتقل إلى حسابه الرسمي على منصة تويتر لإطلاع الجميع على أحدث النتائج التي توصل إليها بشأن هاتف بكسل القادم من جوجل.

وكان من المفترض في الأساس أن يتم الإعلان عن الهاتف الذكي في شهر مايو خلال فعاليات مؤتمر مطوري جوجل (Google I/O 2020)، تمامًا مثلما حصل بالنسبة لهاتف (Pixel 3a)، لكن بالنظر للمخاوف المتعلقة بالفيروسات التاجية، فقد قررت عملاقة البحث إلغاء الحدث تمامًا.

وأشارت الشائعات بعد إلغاء حدث شهر مايو إلى إمكانية إطلاق الهاتف في حدث شهر يونيو بدلاً من ذلك، لكن بروسر نشر تغريدة في شهر مايو توضح أن شركة جوجل قد أجلت على ما يبدو الإطلاق مرة أخرى إلى 13 يوليو، ويدعي المسرب أنه بالرغم من أن الوحدات جاهزة للشحن، فقد استند قرار الشركة إلى تحليل التسويق.

وأضاف بروسر أن الجهاز سيكون متاحًا بلونين هما (Just Black) و (Barely Blue)، وكان من المفترض إطلاق النسخة ذات اللون الأسود في 6 أغسطس، بينما سيتم إطلاق النسخة ذات اللون الأزرق في وقت لاحق في 1 أكتوبر.

وبعد مرور أقل من شهر، يدعي بروسر الآن أن جوجل قد أخرت الإعلان عن (Pixel 4a) مرة أخرى، وفي حين أن الإعلان عن الهاتف الذكي لا يزال متوقعًا في 13 يوليو، فقد تم تأجيل إصدار نسخة (Just Black) إلى 22 أكتوبر.

كما يوضح بروسر أن جوجل أزالت نسخة (Barely Blue) بالكامل من التشكيلة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا يعني أن عملاقة البحث قد أخرت نسخة (Barely Blue) إلى العام المقبل، أو إذا تم إلغاء النسخة بالكامل.

ومن المتوقع أن يكون لدى (Pixel 4a) شاشة (OLED) بقياس 5.8 إنشات مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميجابكسل، ومعالج (Snapdragon 730)، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت، ولا يزال سعر الهاتف غير معروف، لكن قد يصل إلى 349 دولارًا لخيار التخزين 128 جيجابايت.

Where’s Pixel 4a?

Here’s an update:

AGAIN, it seems Google has delayed Pixel 4a 🤦🏼‍♂️

Announcement still happening on July 13

But in the system, it’s listed that the “Black” model now launching October 22 😬

“Barely Blue” has been removed entirely…

I’ll keep you updated. 🤷🏼‍♂️ https://t.co/UgsWJrYK4U pic.twitter.com/TX209u9Jqb

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 13, 2020