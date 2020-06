تحديثات ويندوز 10 التراكمية تمنع تشغيل التطبيقات.. كيف تتغلب على ذلك؟

تسببت تحديثات ويندوز 10 التراكمية التي أصدرتها مايكروسوفت يوم 9 يونيو الحالي لجميع المستخدمين، في حدوث مشكلات في الملحقات الطرفية وأبرزها الطابعات، وأخطاء أخرى مثل: حذف بعض المستندات والملفات، وصورة الخلفية، وتغيير الإعدادات.

كان من المفترض أن يكون التحديث التراكمي لشهر يونيو 2020 تصحيحًا مهمًا للأشخاص الذين يستخدمون أحدث إصدارين من نظام ويندوز 10، ولكن يبدو أنه قد تسبب في حدوث بعض الأخطاء الجديدة.

حيث أبلغ بعض المستخدمين خلال اليومين الماضين أنهم غير قادرين على تشغيل التطبيقات، حيث تظهر رسالة خطأ تفيد بأن النظام غير قادر على تشغيل التطبيق: “Windows cannot find [*.exe]”.

وعلى سبيل المثال: عند محاولة تشغيل تطبيقات مايكروسوفت أوفيس، مثل Word، يتلقوا رسالة الخطأ التالية:

“Windows cannot find ‘C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\WORD.EXE’. Make sure you typed the name correctly, and then try again.”