SpaceX تطلق 58 قمرًا صناعيًا جديدًا للإنترنت

أطلقت شركة (سبيس إكس) SpaceX صاروخ (Falcon 9) محملًا بمجموعة جديدة من الأقمار الصناعة التابعة لمشروع (ستارلينك) Starlink، ويبلغ عدد الأقمار الصناعة هذه المرة 58 قمرًا صناعيًا، إلى جانب ثلاثة أقمار صناعية تابعة لشركة (Planet Labs)، المتخصصة في تصوير الأرض بأكملها يوميًا لمراقبة التغييرات وتحديد الاتجاهات.

وتعد أقمار (SpaceX) الصناعية جزءًا من كوكبة (Starlink) المتنامية، التي تقوم الشركة ببنائها لتوفير اتصال بالإنترنت على الأرض، وحصلت سبيس إكس على إذن بإطلاق نحو 12 ألف قمرًا صناعيًا كجزء من المشروع.

فيما تعد أقمار (Planet Labs) الصناعية جزءًا من كوكبة (SkySat) الحالية لهذه الشركة، التي تتضمن ما يزيد قليلاً عن 12 قمرًا صناعيًا تنتج صورًا عالية الدقة لكوكبنا.

ومن المفترض أن ترسل (Planet Labs) ثلاثة أقمار صناعية أخرى مع إطلاق (Falcon 9) القادم في شهر يوليو لنشر المزيد من أقمار (Starlink).

ويأتي إطلاق أقمار (Planet Labs) الصناعية كجزء من برنامج (SmallSat Rideshare) الجديد الخاص بشركة سبيس إكس، الذي يمنح مشغلي الأقمار الصناعية الأصغر حجمًا فرصة لحجز رحلة على متن إطلاق (SpaceX) بطريقة مرنة نسبيًا.

وفتحت شركة سبيس إكس موقع (Starlink) الإلكتروني الخاص بها للسماح للأشخاص بالتسجيل للحصول على تحديثات حول أخبار (Starlink) وتوفر الخدمة في منطقة المشترك.

ومن المتوقع أن تجري الشركة اختبارًا تجريبيًا خاصًا لأقمارها الصناعية التي توفر الإنترنت في وقت لاحق من هذا الصيف، يليه اختبار تجريبي عام.

وارتفع العدد الإجمالي لسواتل إنترنت (Starlink) العاملة في المدار إلى 538، ويهدف هذا المشروع الضخم إلى توفير تغطية إنترنت عالمية من الفضاء، وتم تصميم الأقمار الصناعية لنقل اتصال النطاق العريض إلى الأرض، مع دخول العملاء إلى النظام عبر محطات المستخدم الشخصية.

