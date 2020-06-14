FBI يحذر من برمجيات خبيثة تستهدف التطبيقات المصرفية.. كيف تحمي نفسك؟

تُعتبر تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية طريقة سهلة للتحقق من حساباتك المصرفية والتحكم فيها، ولكن يجب عليك تشديد أمان حسابك قبل استخدام هذه التطبيقات. حيث يشير أحدث تقرير من (مكتب التحقيقات الفيدرالي) FBI إلى أن الكثير من الناس يستمتعون براحة تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف، ولكن النسبة الأكبر منهم لا تتخذ إجراءات الأمان اللازمة.

يتوقع مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الاستخدام المتزايد للتطبيقات المصرفية عبر الهواتف خلال فترة البقاء في المنزل الحالية سيؤدي إلى زيادة الهجمات الإلكترونية التي تستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات منها: أحصنة طروادة المصرفية القائمة على التطبيقات، وتطبيقات مصرفية مزيفة.

تخدع بعض الهجمات الإلكترونية المستخدمين لتثبيت تطبيقات مصرفية مزيفة، تخفي سلوكها في سرقة البيانات برسائل “خطأ” مضللة تسمح للتطبيق بتجاوز أمان هاتفك ومعلومات تسجيل الدخول غير الصحيحة، حيث يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي: “لقد اُكتشف ما يقرب من 65000 تطبيق مزيف في عام 2018 وحده”.

اُستخدمت البرمجيات الخبيثة المعروفة باسم (أحصنة طروادة المصرفية) Banking trojans، مثل: Anubis و EventBot لسرقة الآلاف من الحسابات في أكثر من 200 تطبيق مصرفي عبر الهواتف، حيث يطور القراصنة هذه التطبيقات المزيفة باستمرار لجعلها تبدو أكثر إقناعًا للمستخدمين.

فيما يلي كيفية تجنب هجمات البرمجيات الضارة للتطبيقات المصرفية: