FBI يحذر من برمجيات خبيثة تستهدف التطبيقات المصرفية.. كيف تحمي نفسك؟

تُعتبر تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية طريقة سهلة للتحقق من حساباتك المصرفية والتحكم فيها، ولكن يجب عليك تشديد أمان حسابك قبل استخدام هذه التطبيقات. حيث يشير أحدث تقرير من (مكتب التحقيقات الفيدرالي) FBI إلى أن الكثير من الناس يستمتعون براحة تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف، ولكن النسبة الأكبر منهم لا تتخذ إجراءات الأمان اللازمة.
يتوقع مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الاستخدام المتزايد للتطبيقات المصرفية عبر الهواتف خلال فترة البقاء في المنزل الحالية سيؤدي إلى زيادة الهجمات الإلكترونية التي تستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات منها: أحصنة طروادة المصرفية القائمة على التطبيقات، وتطبيقات مصرفية مزيفة.
تخدع بعض الهجمات الإلكترونية المستخدمين لتثبيت تطبيقات مصرفية مزيفة، تخفي سلوكها في سرقة البيانات برسائل “خطأ” مضللة تسمح للتطبيق بتجاوز أمان هاتفك ومعلومات تسجيل الدخول غير الصحيحة، حيث يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي: “لقد اُكتشف ما يقرب من 65000 تطبيق مزيف في عام 2018 وحده”.
اُستخدمت البرمجيات الخبيثة المعروفة باسم (أحصنة طروادة المصرفية) Banking trojans، مثل: Anubis و EventBot لسرقة الآلاف من الحسابات في أكثر من 200 تطبيق مصرفي عبر الهواتف، حيث يطور القراصنة هذه التطبيقات المزيفة باستمرار لجعلها تبدو أكثر إقناعًا للمستخدمين.
فيما يلي كيفية تجنب هجمات البرمجيات الضارة للتطبيقات المصرفية:
- نزّل تطبيقاتك المصرفية من مصادر موثوقة، أو من موقع الويب الخاص بالمصرف الذي تتعامل معه مباشرة، وأبلغ عن التطبيقات المزيفة التي تجدها في متاجر تطبيقات آبل وجوجل.
- لا تنقر على الروابط أو تفتح مرفقات البريد الإلكتروني، والرسائل غير المعروفة المصدر.
- قم بتفعيل ميزة المصادقة الثنائية 2FA في حسابك المصرفي (وجميع حساباتك المهمة)، وتأكد من أنك تستخدم تقنية أقوى للحصول على رموز تسجيل الدخول – مثل رمز يمكن إنشائه في الهاتف – بدلاً من رسالة نصية تصل لهاتفك.
- لا تشارك أبدًا رموز المصادقة الثنائية، حيث لن يقوم البنك الخاص بك بالاتصال بك أو إرسال رسالة نصية إليك لطلب هذه المعلومات.
- كن حذرًا بشأن مشاركة المعلومات الشخصية إذا اتصل بك المصرف الذي تتعامل معه، فهناك فرق كبير بين تأكيد المعلومات التي لديهم بالفعل وتقديم هذه المعلومات إلى شخص ما عند سؤاله.
- إذا لم تكن متأكدًا من الشخص الذي تتحدث إليه عندما يتصل بك “المصرف” للاستفسار عن شيء ما، فأخبر الشخص من الطرف الآخر أنك ستغلق المكالمة ثم اتصل بالمصرف مرة أخرى مباشرةً.
- أنشئ كلمات مرور قوية وفريدة لجميع حساباتك، ويمكنك ذلك من خلال استخدام أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور.