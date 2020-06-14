5 خدمات تساعدك في إنشاء السيرة الذاتية عند البحث عن وظيفة جديدة

إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة بعد انحسار جائحة كورونا، أو كنت خريجًا حديثًا أو حتى تبحث عن تغيير في حياتك المهنية، فإن أولى الخطوات لتحقيق ذلك هي إنشاء ملف السيرة الذاتية الخاص بك، ولكن بدلًا من كتابته بنفسك يمكنك الاستعانة بإحدى الخدمات عبر الإنترنت لتسهيل هذا الأمر.

ومع ضرورة أن تتضمن السيرة الذاتية الكثير من المعلومات في ورقة واحدة أو اثنتان على الأكثر، فربما تخطئ في تضمين بعض المعلومات الضرورية، ومن ثم يجب عليك الاستعانة بخدمات إنشاء السيرة الذاتية المحترفة عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك في إنشاء سيرة ذاتية تجذب انتباه أصحاب العمل من الوهلة الأولى.

إليك 5 خدمات تساعدك على إنشاء ملف سيرة ذاتية احترافي لمساعدتك في الحصول على وظيفة جديدة:

1- ResumeSpice:

إذا كنت تشعر بالحيرة ولديك بعض المال لإنفاقه، فإن ResumeSpice هي خدمة محترفة توصلك بخبير لإنشاء ملف سيرتك الذاتية من البداية، حيث يجب عليك أولًا ملئ استبيان قصير وتحديد موعد للاستشارة عبر الهاتف مع خبير السيرة الذاتية.

وسيأخذ الخبير هذه المعلومات ويحولها إلى مسودة سيرة ذاتية مخصصة، ثم يقدمها لك، حينها يمكنك مراجعة المسودة وطلب أي تغييرات، كما يمكنك أيضًا إضافة خطاب توظيف أو ملف تعريف تنشره في موقع لينكدإن، وستحصل على الإصدار النهائي من سيرتك الذاتية بتنسيقي PDF و Word.

2- ResumeWriters.com:

يقدم لك ResumeWriters.com ضمانًا وهو: إذا لم تحصل على مقابلة عمل في غضون شهرين من استلام سيرتك الذاتية، فسوف يعيدون كتابتها مجانًا، حيث تستند الخدمة على خبرتها العريضة في كتابة السِير الذاتية لما يقارب العشر سنوات، وقد كان متوسط إعادة كتابة السيرة الذاتية 5 طلبات فقط في السنة.

لاستخدام هذه الخدمة، أكتب سيرتك الذاتية الحالية أو معلوماتك المهنية في الحقول المخصصة في الموقع وأرسلها، وستتلقى اتصال من أحد المختصين بالموقع لتقييم المعلومات الخاصة بك والتخطيط لما تريد تضمينه أو حذفه، وستحصل على مسودة أولى في غضون 72 ساعة، ويمكنك العمل مع المختص على مراجعة المسودة حتى تشعر بالرضا عن النتيجة.

3- Zipjob:

توفر خدمة Zipjob كُتاب سيرة ذاتية محترفون لكتابة ملف السيرة الذاتية الخاص بك وتحسينه، بالاستعانة ببرنامج (نظام تتبع المتقدمين) ATS الذي يستخدمه غالبية أصحاب العمل لمسح ملفات السير الذاتية وتصنيفها تلقائيًا.

لاستخدام الخدمة، عليك تحميل سيرتك الذاتية الحالية عبر الموقع أو ملئ الاستمارة للبدء، وستُطابق سيرتك الذاتية أو المعلومات التي أدخلتها مع كاتب سيرة ذاتية محترف في الموقع حيث سيعمل معك لتحسينها، ثم سيقوم بفحص الإصدار النهائي للتأكد من أنه يمر عبر خوارزميات الفحص، وستكون سيرتك الذاتية جاهزة في غضون ثلاثة إلى سبعة أيام عمل.

4- Resume.com:

إذا كنت تبحث عن خدمة مجانية وسهلة الاستخدام، فيمكنك الاستعانة بخدمة Resume.com التي تقدم 24 نموذجًا مختلفًا لإنشاء سيرتك الذاتية، وتقدم لك عدة خيارات، هي: تحميل السيرة الذاتية الحالية وتعديلها، أو إنشاء سيرة ذاتية جديدة، أو تحرير أحد نماذج السيرة الذاتية المعروضة في الموقع.

بمجرد الانتهاء، يمكنك تنزيل ملف سيرتك الذاتية الجديد بتنسيقات: PDF أو DocX أو RTF أو TXT أو إنشاء عنوان URL مخصص أو طباعته، كما يمكنك أيضًا رفعه إلى موقع البحث عن وظيفة في الموقع نفسه.

5- Jobscan:

خدمة Jobscan هي خدمة كتابة سيرة ذاتية تلقائية تقوم بأتمتة عملية بناء السيرة الذاتية ومساعدتك في اجتياز (أنظمة تتبع المتقدمين) قبل التقديم، وتقدم إرشادات لكتابة السير الذاتية وخطابات التوصية وملفات LinkedIn الشخصية.

كما تتيح معلومات متعمقة حول (أنظمة تتبع المتقدمين) وكيفية عملها، وحتى إذا لم تقم بالتسجيل لبناء سيرتك الذاتية، يمكنك رفع ملف السيرة الذاتية الخاص بك المعد سابقًا إلى الموقع لفحصه ومعرفة مدى التطابق مع الوظائف التي تريد التقديم إليها ونصائح لتحسينه للأفضل.