هجوم Lamphone يتيح استعادة المحادثات من مصباح الإضاءة

كشف باحثون عن تقنية جديدة للتنصت من مسافات طويلة يسمونها (Lamphone)، ويخططون لتقديم النتائج التي توصلوا إليها في مؤتمر (Black Hat) الأمني في شهر أغسطس.

وتسمح التقنية الجديدة لأي شخص لديه جهاز حاسب محمول ومجموعة من المعدات – مجرد تلسكوب ومستشعر بصري كهربائي – بالاستماع إلى أي أصوات في غرفة تقع على بعد مئات الأقدام في الوقت الفعلي.

ويمكن ذلك من خلال مراقبة الاهتزازات الضئيلة التي تولدها تلك الأصوات على السطح الزجاجي لمصباح كهربائي بداخل الغرفة.

وأظهر الباحثون من خلال قياس التغييرات الطفيفة في ناتج الضوء من اللمبة التي تسببها هذه الاهتزازات أنه يمكن التقاط الصوت بوضوح كافٍ لتمييز محتويات المحادثات.

ويمكن استرداد أي صوت في الغرفة دون الحاجة إلى اختراق أي شيء وبدون جهاز في الغرفة، لكن هناك حاجة إلى وجود خط بصر إلى المصباح المعلق.

ووضع الباحثون في تجاربهم سلسلة من التلسكوبات على بعد نحو 25 مترًا من المصباح الكهربائي للمكتب المستهدف، ووضعوا أمام عدسة كل تلسكوب جهاز استشعار كهربائي ضوئي (Thorlab PDA100A2).

واستخدموا محولًا تناظريًا رقميًا لتحويل الإشارات الكهربائية من هذا المستشعر إلى معلومات رقمية، وقاموا أثناء الكلام في الغرفة البعيدة بتغذية المعلومات التي تم التقاطها من خلال إعدادهم لجهاز حاسب محمول، الذي حلل القراءات.

ووجد الباحثون أن الاهتزازات الدقيقة لمصباح الإضاءة استجابةً للصوت قد جرى تسجيلها كتغيرات قابلة للقياس في الضوء الذي التقطه المستشعر من خلال كل تلسكوب.

وتمكنوا بعد معالجة الإشارة من خلال برنامج لتصفية الضوضاء من إعادة بناء تسجيلات الأصوات داخل الغرفة بدقة ملحوظة.

ومع ذلك، فإن التقنية لديها بعض القيود، إذ استخدم الباحثون في اختباراتهم مصباحًا معلقًا، وليس من الواضح ما إذا كان المصباح الثابت أو مصباح السقف يهتز بدرجة كافية لاشتقاق النوع نفسه من الإشارة الصوتية.

وكانت المحادثات الصوتية التي استخدموها أعلى صوتًا أيضًا من متوسط المحادثة الإنسانية العادية، وكانت مكبرات الصوت قريبة بما يكفي من المصباح الكهربائي، مع رفعها إلى أقصى قدرة لها.

لكن الفريق يشير إلى أنهم استخدموا أيضًا مستشعرًا كهربائيًا بصريًا رخيصًا نسبيًا ومحولًا تناظريًا رقميًا، وكان بإمكانهم ترقية هذه المعدات لالتقاط محادثات أكثر هدوءًا.

وتتيح تقنية (Lamphone) التجسس في الوقت الحقيقي، وذلك بالنظر إلى أن الجسم الاهتزازي هو نفسه مصدر للضوء، ويمكن للمستشعر الكهربائي الضوئي التقاط الاهتزازات في البيانات المرئية الأبسط.

يذكر أن الباحثين عرفوا منذ سنوات أن ارتداد الليزر عن نافذة الهدف يمكن أن يسمح بالتقاط الأصوات من الداخل، كما أظهرت مجموعة أخرى من الباحثين في عام 2014 أن أداة تحديد الإتجاه ضمن الهاتف الذكي المخترق يمكنها التقاط الأصوات حتى إذا لم تتمكن البرامج الضارة من الوصول إلى الميكروفون.