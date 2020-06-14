مايكروسوفت تدعم الصور المخصصة كخلفية لاجتماعات Teams

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الجمعة عن إضافة ميزة جديدة إلى خدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها (تيمز) Teams تسمح للمستخدمين بإضافة صور من اختيارهم لاستخدامها خلفيةً أثناء المكالمات.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة أن الصور المُخصصة وغيرها من تأثيرات الخلفيات متاحة فقط لاجتماعات العمل المجدولة.

وتوفر خدمة (تيمز) للمستخدمين تأثير الخلفية الضبابية، بالإضافة إلى مكتبة من الصور الجاهزة حيث يمكن للمستخدمين الاختيار منها لإخفاء خلفية المكان الذي يتصلون منه.

وتسعى مايكروسوفت من خلال هذه الميزة إلى منافسة خدمة (زووم) Zoom التي شهدت نموًا هائلًا إبان جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 التي أجبرت الناس على العمل والدراسة من المنزل منذ أشهر.

وحذرت مايكروسوفت من أن استخدام صور الخلفية، وتأثير الضبابية قد لا يمنع الآخرين في مكالمات الفيديو من رؤية المعلومات الحساسة.

وبالإضافة إلى الصور المخصصة، أطلقت مايكروسوفت بعض الميزات الجديدة لمستخدمي النسخة المجانية من (تيمز)، مثل: القدرة على جدولة الاجتماعات وإرسال الدعوات بدلًا من استخدام خيار (الاجتماع الآن) Meet Now. ويمكن لمستخدمي النسخة المجانية أيضًا إضافة التسميات المباشرة إلى المكالمات.