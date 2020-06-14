كيف تستعد شركات التقنية لاستقبال موظفيها مع بدء تخفيف قيود كورونا؟

مع تخفيف قيود الحظر في الكثير من الدول حول العالم، وإعادة فتح الأعمال تدريجيًا، بدأت الشركات التقنية الكبرى في وضع الخطط لإعادة فتح مكاتبها، وفي حين أن شركات مثل: آبل لديها بالفعل عدد من الموظفين يعملون في المقر الرئيسي.

إلا أن شركات التقنية الأخرى، مثل: فيسبوك وتويتر أكدت لموظفيها أنه حتى في حالة إعادة فتح المكاتب، فإنهم لن يعودوا لمكاتبهم حتى نهاية هذا العام أو أكثر إذا كانوا يفضلون العمل من المنزل.

إليك القواعد الصحية التي ستتبعها شركات التقنية مع بدء عودة الموظفين لمكاتبهم:

شركة آبل:

بدأت شركة آبل في إعادة الموظفين للعمل من مقرها الرئيسي بكوبرتينو في مدينة كاليفورنيا منذ شهر مايو الماضي، ولكنها وضعت بعض القواعد لجعل مكاتبها أكثر أمانًا، مثل:

وجود موظفين يعملون من المكتب بضعة أيام فقط في الأسبوع.

إجراء فحوصات درجة الحرارة إجباريًا، وتوفير اختبار فيروس كورونا بشكل اختياري.

قصر قدرة المصعد على شخصين في كل مرة.

إغلاق صالات الطعام وغرف الاستراحة.

مطالبة الموظفين بارتداء الأقنعة بشكل دائم.

شركة فيسبوك:

من المقرر أن تبدأ فيسبوك في السماح لموظفيها للعودة إلى مكاتبهم ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، وسيكون التواجد في المكاتب بنسبة 25% فقط، بينما سيُطلب من الموظفين الذين يعملون في أقسام مثل: الأجهزة والعمليات العودة في وقت لاحق من الشهر القادم لطبيعية مهامهم وصعوبة القيام بها عن بُعد، بالإضافة لبعض القواعد الصارمة التي يجب أن يلتزم بها الموظفين، مثل:

وضع حد لعدد الموظفين في غرفة الاجتماعات.

التباعد بين محطات العمل لما يقارب الستة أقدام.

توزيع وجبات طعام جاهزة في المكاتب بدلًا من تناولها في صالة الطعام.

إغلاق الصالات الرياضية.

منع قدوم الزوار الخارجيين.

ارتداء الأقنعة بصورة شبه دائمة أو في جميع الأوقات بحسب قواعد التباعد الاجتماعي.

شركة جوجل:

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندار بتشاي الشهر الماضي أن الموظفين سيبدؤون في العودة إلى مكاتب الشركة ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، لكن مكاتب الشركة ستبدو على الأرجح مختلفة تمامًا للموظفين، مع تطبيق العديد من القواعد، مثل:

وضع فواصل زمنية لوصول الموظفين كل يوم لتقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون المبنى في وقت واحد.

إجراء فحوصات درجة الحرارة في المنزل، ولكن بمجرد وصول الموظفين إلى المكتب يجب عليهم إجراء اختبار فيروس كورونا.

الجلوس على بعد ستة أقدام في المكاتب الفردية وفي المساحات المشتركة أيضا.

ضرورة ارتداء الأقنعة في المساحات المشتركة.

إغلاق صالات الطعام المشتركة، وتقديم الوجبات في صناديق مغلفة بشكل فردي.

إغلاق الصالات الرياضية وغرف الاستراحة.

شركة Salesforce:

من المقرر أن تُجري شركة Salesforce تغييرات شاملة على مكاتبها في جميع المدن حول العالم، وقال الرئيس التنفيذي مارك بينيوف إن مكاتب الشركة ستكون (شبيهة بغرف المستشفى) وأن العديد من الأشياء ستُزال من مكاتب الموظفين، بالإضافة لتطبيق القواعد الصحية الضرورية، مثل: