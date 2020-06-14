كيفية التحكم بتطبيق يوتيوب ميوزيك من داخل خرائط جوجل

يتميز تطبيق خرائط جوجل بالتحكم في عناصر الموسيقى لتطبيقات (Spotify وApple Music و جوجل بلاي) منذ عام 2018، لكن خدمة الموسيقى الأكثر أهمية كانت مفقودة حتى الآن، وفي أحدث إصدار من خرائط جوجل للأجهزة العاملة بنظام أندرويد (الإصدار 10.43.2)، يمكنك فتح يوتيوب ميوزيك والتحكم فيه أثناء التنقل، وكل ذلك دون مغادرة تطبيق الخرائط.

لتمكين هذه الميزة، افتح تطبيق خرائط جوجل وانتقل إلى الإعدادات ثم اتجه إلى إعدادات التنقل، وقم بالنقر على إظهار عناصر التحكم في تشغيل الوسائط، هناك ستحصل على اختيار العديد من تطبيقات الوسائط اعتمادًا على التطبيقات التي قمت بتثبيتها، حيث يجب أن يكون أحدها يوتيوب ميوزيك (تحتاج إلى تثبيت تطبيق يوتيوب ميوزك المستقل حتى يظهر)؛ اختره ثم اضغط على التالي.

الآن عندما تبدأ التنقل داخل تطبيق خرائط جوجل سترى رمز يوتيوب ميوزيك على اليمين، انقر عليه وستظهر أداة يوتيوب المصغرة في أسفل الشاشة مع عناصر التحكم في التشغيل.

لاحظ أنك تحتاج إلى تثبيت يوتيوب بريميوم حتى تعمل الميزة؛ إذا لم تقم بذلك، ستتلقى رسالة تطالبك بالترقية إلى بريميوم، هذا ليس مفاجئًا للغاية نظرًا لأن تطبيق يوتيوب ميوزيك وتطبيق يوتيوب لا يسمحان بالتشغيل في الخلفية إلا إذا قمت بالترقية إلى بريميوم.

إذا كانت لديك خطة مميزة على يوتيوب، فإن هذه الميزة مفيدة بشكل لا يصدق إذا كان تطبيق يوتيوب هو تطبيق الموسيقى المفضل لديك، كما يعد التململ مع التطبيقات المتعددة والحاجة إلى مغادرة تطبيق خرائط جوجل أثناء القيادة فكرة سيئة، لذا فإن القدرة على التحكم في تشغيل الموسيقى من داخل الخرائط يعد تحسنًا كبيرًا.