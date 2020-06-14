بعد شهور من التقارير المتضاربة، كشفت شركة سوني رسميًا عن الجيل الخامس من منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5، وتأتي منصة الألعاب الجديدة بطرازين ولونين هما: الأبيض والأسود، وذلك للمنصة ذاتها ووحدة التحكم وسماعات الأذن، والكاميرا.

إليك كل ما تريد معرفته عن منصة ألعاب PlayStation 5 الجديدة من سوني:

التصميم:

أطلقت سوني طرازين من وحدة الألعاب، الأول هو الطراز الرئيسي الذي يحمل الاسم (PlayStation 5) والذي يأتي بمحرك أقراص Blu-Ray 4K، والثاني (بلاي ستيشن 5 الطراز الرقمي) PlayStation 5 Digital Edition أقل حجمًا بدون محرك أقراص رقمي.

ويعتبر الطراز الرقمي هو طريقة الشركة للتحول إلى عالم ألعاب خالي من الوسائط المادية، حيث تستهدف بها اللاعبين الذين يقومون بتنزيل الألعاب ولعبها عبر خدمات البث السحابية بدلاً من شراء الألعاب أو الأفلام على الأجهزة المستندة إلى الأقراص المدمجة.



يستخدم كلاهما شحن USB-C لوحدات التحكم الخاصة بهما، ويمكنهما استخدام ملحق كاميرا عالية الدقة، جنبًا إلى جنب مع سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة وجهاز التحكم عن بعد للوسائط، ويأتيان بتصميم متعرج وهيكل من البلاستيك باللونين الأسود والأبيض مع إضاءة تمييز زرقاء وهو بعيد كل البعد عن تصميمات (الصندوق الأسود) التي اشتهرت بها الشركة سابقًا.

تمامًا مثل Xbox Series X، يمكن وضع PlayStation 5 عموديًا أو أفقيًا تحت شاشة التلفاز، مع وجود حامل يناسب أي من الاتجاهين، أيضًا نجد في الجزء العلوي من الجهاز فتحات لتبديد الحرارة، مع وجود منافذ USB-A و USB-C في الأمام.

المواصفات:

أما فيما يتعلق بالمواصفات، فقد سبق لسوني أن كشفت عنها، إذ إنها تحتوي على نسخة مخصصة من المعالج الثماني النوى AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب.

وتأتي المنصة بذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع GDDR6 بسعة 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 825 جيجابايت، بالإضافة لدعم عرض ألعاب 4K و 8K بسرعة 120 إطارًا/ الثانية، ودعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد، وستدعم وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة لتوفير الطاقة، بالإضافة للتوافق مع ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4).

ذراع التحكم:

يعتبر ذراع التحكم الجديد أكبر تغيير في تصميم أذرع التحكم في تاريخ شركة سوني الممتد لأكثر من 25 عامًا مع منصات ألعاب بلاي ستيشن، من الجيل الأول وحتى الجيل الرابع، كما يحتوي على بعض التغييرات الكبيرة من الداخل، مثل: تقنية ردود الفعل الجديدة التي تستبدل تقنية (Rumble) القديمة لجعل ردود الفعل أكثر واقعية، وأزرار تكيفية جديدة يمكنها ضبط مقاومة الأزرار لتأثيرات اللعب المختلفة.

بالإضافة لميكروفون مدمج، هو الأول بالنسبة لأذرع التحكم من سوني، ويسمح للاعبين بالدردشة بسهولة مع الأصدقاء بدون سماعة، إلى جانب منفذ (USB-C)، ونظام الألوان الجديد الثنائي اللون المماثل في الأسلوب مع (PSVR)، وتصميم مجدد شامل يعطي شكلًا أكثر استدارة للمقابض وأزرار الوجه.

تاريخ الإطلاق:

أكدت شركة Sony رسميًا أن جهاز PlayStation 5 سيصدر عالميًا (في الوقت المناسب لموسم عطلات 2020)، لذلك من المحتمل أن نرى الجهاز في الأسواق في وقت ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الحالي 2020، مما يضعه في منافسة مباشرة مع جهاز الألعاب Xbox Series X من مايكروسوفت، الذي سيُطلق في الموعد نفسه.