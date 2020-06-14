صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف تحرير الفيديو مع خصم 95%
الحزمة الشاملة لتحرير الفيديو باستخدام برنامج (DaVinci Resolve 16) المجاني The Comprehensive Video Editing in DaVinci Resolve 16 Bundle.
عدد الدورات: 7.
عدد الدروس: 95.
المدة: 10 ساعات.
إذا كنت تفكر في احتراف مجال تحرير الفيديو – الذي زاد الطلب الوظيفي فيه خلال الفترة الأخيرة بسبب شعبية محتوى الفيديو – فيجب عليك الإجابة عن بعض الأسئلة، منها: ما هي برامج تحرير الفيديو التي يمكنها التعامل مع وظائف التحرير المعقدة والأكثر تقدمًا؟ وكم سيكلف الاشتراك في هذه البرامج؟
يُعتبر برنامج (DaVinci Resolve 16) أحد الخيارات المهمة سواء للمبتدئين أو المحترفين أصحاب الميزانية المحدودة، فهو برنامج تحرير فيديو مجاني، يتيح لك تحرير مقاطع الفيديو كيفما تشاء، ويستخدمه محررو الفيديو الهواة والمحترفين في جميع أنحاء العالم في تحرير جميع أنواع مقاطع الفيديو، ابتداءً من مقاطع فيديو الأعمال التجارية والتسويق، مرورًا بمقاطع الفيديو الموسيقية وحتى الأفلام الوثائقية والأفلام الروائية.
تساعدك هذه الحزمة على احتراف التعامل مع برنامج (DaVinci Resolve 16) من الصفر حيث ستبدأ بالأساسيات وهي استكشف الواجهة وأدوات التحرير في صفحة CUT، وستتعلم كيفية إنشاء مشروع جديد، ثم ستنتقل لتعلم جميع أدوات التحرير المتاحة في البرنامج لتتمكن من استخدامها باحترافية.
ستتعلم أيضًا كيفية إضافة النصوص، ودمج الموسيقى والرسومات والمؤثرات المرئية، ثم ستقوم بإنشاء مشروع لتحرير الفيديو من البداية إلى النهاية.
تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تعلم كيفية إضافة صورة مختلفة أو خلفية فيديو لمشروعك، وكيفية تصوير لقطات الشاشة الخضراء وتعديلها، ودورة أخرى حول استخدام الأدوات المختلفة لتصحيح الألوان وتصنيفها لإحداث تأثيرات بصرية.
وفي النهاية سيكون هناك تدريب عملي على كل ما تعلمته من خلال العمل على مشروع تحرير فيديو كامل.