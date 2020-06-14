صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في موقع Scopio للصور مع خصم 98%
اشترك مدى الحياة في موقع Scopio للصور Scopio Authentic Stock Photography: Lifetime Subscription.
يضم موقع Scopio مكتبة صور عالية الجودة تتوسع باستمرار وتتميز باحتوائها على أعمال مصورين موهوبين من 160 دولة حول العالم، ويتلخص هدف Scopio في توفير صور فوتوغرافية أصلية تتيح للمستخدمين إضفاء الطابع الإنساني على قصصهم، بالإضافة إلى دعم المصورين والمبدعين الموهوبين حول العالم.
يتيح لك الاشتراك في هذه الصفقة الوصول إلى مكتبة صور هائلة عالية الجودة.
يمكنك استخدام الصور بدون رسوم.
تتضمن هذه الخطة التراخيص القياسية والممتدة (Standard and Extended Licenses)، بحيث يمكنك استخدامها في كل مكان، مثل: رسائل البريد الإلكتروني، وصفحات الويب، وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، والوسائط المطبوعة، والإعلانات، وغيرها.
أفضل ما في الأمر هو أن مكتبة Scopio الهائلة تستقبل صورًا جديدة يوميًا، لذا سيبقى المحتوى مُحدث دائمًا، وكل الصور جاهزة للاستخدام الشخصي، والتجاري وخالية من حقوق الملكية تمامًا، مما يعني أنك تدفع مرة واحدة فقط للتسجيل والوصول إلى المكتبة بأكملها.
يقوم موقع Scopio بتصنيف الصور إلى فئات، مما يسهل عليك العثور على ما تبحث عنه، حيث يوجد بعض الفئات الرئيسية التي يمكنك البحث فيها، وتشمل: الطبيعة، والموضة، والسفر، والشواطئ، والأعمال التجارية، والصحة والجمال، والطعام، والمدن، وقسم لوسائل التواصل الاجتماعي، وقسم للمواقع، وغير ذلك الكثير.