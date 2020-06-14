صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في خدمة FastestVPN لحماية بياناتك مع خصم 97%
اشترك مدى الحياة في خدمة FastestVPN ــ FastestVPN: Lifetime Subscription (10 Devices).
يُعتبر استخدام (الشبكات الخاصة الافتراضية) VPN من أهم نصائح خبراء الأمن لحماية بياناتك وخصوصيتك أثناء الاتصال بالإنترنت، حيث إنها تتيح لك تصفح الويب دون قيود، وتعمل على تشفير نشاطك، وتسمح لك بتوجيه زيارات المواقع إلى خوادم مختلفة لإخفاء مكان وجودك الحقيقي، كما توفر لك الحماية من البرامج الضارة.
تتميز خدمة (FastestVPN) بالتصميم الرائع، وواجهة المستخدم البسيطة، حيث تُصنف الميزات بدقة، ويمكن الوصول إليها بسهولة.
يمكنك استخدامها لتأمين جميع أجهزتك، حيث تدعم جميع أنظمة التشغيل: ويندوز، وماك، وآي أوإس، وأندرويد، وأجهزة التلفاز الذكية Smart TV، وحتى جهاز التوجيه نفسه.
يتيح لك هذا الاشتراك حماية ما يصل إلى 10 أجهزة، وبهذا تستطيع حماية جميع أجهزتك، وأجهزة أفراد أسرتك.
توفر خدمة (FastestVPN) عددًا من ميزات الأمان، منها: جدار حماية NAT، وحاجب الإعلانات، وسياسة حماية بيانات صارمة، كما تستخدم تشفير AES-256 في جميع خوادمها، وميزة (Smart Connect) التي تتيح لك الاتصال بأسرع خادم.
يمكنك حظر أي محتوى ضار من الوصول إلى جهازك باستخدام ميزة الحماية من البرامج الضارة، وإخفاء هويتك عن طريق إخفاء عنوان IP الخاص بك أثناء تصفحك للشبكة أو تبادل البيانات الهامة.
تتيح لك خوادم (P2P) المحسنة تنزيل مقاطع الفيديو العالية الدقة أو بثها بسهولة بدون تخزين مؤقت، وإخفاء الهوية بالكامل.
تتيح لك الوصول إلى أكثر من 350 خادمًا عالي السرعة في 27 دولة حول العالم.