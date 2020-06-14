شبكات 5G الأولى في العالم لا تزال غير مكتملة

بدأ الضجيج للجيل القادم من تكنولوجيا الشبكات المحمولة يظهر بكامل قوته منذ أن أعلنت شركة كوالكوم في شهر فبراير من العام الماضي عن وصول تقنية الجيل الخامس (5G)، ومع ذلك، فإن الواقع تطلب الصبر من المستهلكين بسبب الوقت اللازم لنشر الشبكات الجديدة وندرة التطبيقات التي تستخدم السرعة الإضافية بشكل مقنع.

وبعد مرور عام على إطلاق كوريا الجنوبية لأول شبكة (5G) تجارية كاملة للهواتف المحمولة في العالم، وبعد أشهر من افتتاح الصين لأكبر شبكة في العالم، اختبر مراسلو وكالة بلومبرغ شركات الاتصالات الرائدة في كلا البلدين لمعرفة مدى تقدم تغطية (5G).

وأظهرت الاختبارات في هونج كونج وطوكيو نتائج مماثلة، حيث هناك فجوات في التغطية يمكن أن تترك معظم المستخدمين الأوائل بانتظار وصول الشبكات إلى أقصى سرعة.

وأطلق صانعو الهواتف الذكية عددًا هائلاً من أجهزة (5G) هذا العام، حيث دفعت سامسونج وهواوي وشاومي التكنولوجيا الجديدة بأسعار مقبولة ودون تنازلات في التصميم، وتم بيع الملايين من هواتف (5G) الذكية، لكن شركات الاتصالات لا تتحرك بالسرعة نفسها.

وبالرغم من أن شركات الاتصالات تستثمر مليارات الدولارات لتأسيس وتوسيع البنية التحتية لشبكات (5G)، إلا أن التصميم التقني لهذا المعيار الجديد يتطلب كثافة شبكة عالية لتوفير السرعات المعلن عنها.

وبمجرد أن يكون لديهم ما يكفي من محطات (5G) الأساسية، فإنهم يهدفون إلى استرداد التكاليف الأولية من خلال تقديم المزيد من الإضافات المتعطشة للنطاق الترددي، مثل خدمة بث الألعاب (GeForce Now) من (Nvidia)، التي أطلقتها شركة الاتصالات (SoftBank Corp) في اليابان في 10 يونيو.

ولاختبار سرعات التنزيل والتغطية، أرسلت وكالة بلومبرغ أربعة مراسلين إلى سيول وبكين وطوكيو وهونج كونج مع هواتف (5G) الذكية وتطبيقات قياس السرعة، وإليك ما أظهرته تلك الاختبارات:

سيول:

ويتم تغطية معظم سيول، وذلك بالرغم من أن (5G) غير موجودة داخل العديد من المباني أو على الجسور، وقامت (KT)، شركة الاتصالات الكورية الجنوبية رقم 2، بتحسين خدمة (5G) منذ ظهورها لأول مرة في شهر أبريل 2019، لكنها ما تزال تفتقر إلى الموجات العالية التردد اللازمة للوصول إلى أعلى سرعات تنزيل في نطاق 20 جيجابت في الثانية.

وتحقق (SK Telecom)، أكبر شركة اتصالات في البلاد، سرعة تنزيل تبلغ 1.5 جيجابت في الثانية داخل مقرها الرئيسي، لكنها تنخفض إلى 1 جيجابت في الثانية في بهو المبنى نفسه.

وقالت الشركة في رسالة بريد إلكتروني: إن متوسط ​​سرعة بيانات الجيل الخامس لشركة (KT) يتراوح بين 800 ميجابت في الثانية إلى 1 جيجابت في الثانية، وأضافت “من الصعب مقارنة سرعات البيانات ببساطة في كوريا الجنوبية، التي لديها خدمات على الصعيد الوطني، مع دول أخرى لديها خدمات اختبار فقط أو لديها خدمات في عدد قليل من المدن”.

بكين:

أظهرت الاختبارات التي أجريت في بكين على هاتف (Huawei P40 Pro) أن خدمة (5G) كانت متسقة بما يكفي لتشغيل فيديو عالي الدقة (1080 بكسل) أثناء الركوب في السيارة، لكن لم يكن هناك إشارة (5G) داخل مترو الأنفاق ومركز التسوق في منطقة جوماو، حيث تباع العلامات التجارية الفاخرة من (Tiffany) إلى (Vacheron Constantin).

وتعاني معظم مناطق تشونغنانهاي، موطن الحكومة المركزية، من عدم وجود تغطية (5G)، وذلك وفقًا لخريطة قدمتها شركة تشاينا موبايل، وأرسل ممثل شركة تشاينا موبايل في بكين بريدًا إلكترونيًا يظهر سرعة تنزيل تتجاوز 1.1 جيجابت في الثانية في مطار بكين داشينغ الدولي.

هونج كونج:

أظهرت الاختبارات باستخدام (Huawei P40 Pro) أن بث فيديو بدقة 4K كان سلسًا في الهواء الطلق وضمن سيارة متحركة، وتم تسجيل أسرع سرعة تنزيل في المتجر الرئيسي لشركة تشاينا موبايل في هونج كونج في منطقة الأعمال المركزية بالمدينة.

وكان الاتصال والسرعة متسقين في معظم المناطق الخارجية في منطقة هونج كونج المركزية، لكن الخدمات انخفضت إلى (4G) في العديد من الأماكن الداخلية وفي المناطق السكنية.

وقال (أليكس تشنغ) Alex Cheng، المهندس الرئيسي لشركة تشاينا موبايل في هونج كونج: إن الشركة تتوقع أن تخترق شبكة (5G) الخاصة بها بعمق في هونج كونج.

طوكيو:

كانت إشارة (5G) قوية داخل متجر (NTT Docomo) في موقعين في المدينة، لكنها أصبحت غير مستقرة على بعد مسافة قصيرة من المتجر، وذلك باستخدام هاتف (Samsung Galaxy S20) الذكي وتطبيق اختبار السرعة من (Netflix).

وتغطي شبكة 5G ما يصل إلى 15 موقعًا في طوكيو حتى نهاية مايو على شبكة (NTT Docomo)، وهناك أيضًا عدد قليل من أماكن التغطية في نحو 12 ولاية أخرى بالإضافة إلى أوساكا وكيوتو.

ومن بين البقع المغطاة، المطارات الرئيسية في طوكيو ومنشآتين للألعاب الأولمبية وطوكيو سكاي تري، وقالت شركة (NTT Docomo): تم التخطيط لموجتين أخريين لتوسيع شبكة (5G) بحلول نهاية يوليو ونهاية أكتوبر، وبدأ التنفيذ الأولي على النحو المخطط له.