تطبيق iVerify.. يخبرك إذا اُخترق هاتف آيفون أو جهاز آيباد

يشتهر نظام التشغيل (آي أوإس) iOS بقدرته على حماية مستخدميه من الإصابة بالفيروسات والبرامج الضارة، وذلك لأن شركة آبل تقوم بتطويره من البداية للنهاية مع وضع الحماية ضمن قمة أولوياتها، ودعمه بالعديد من الأدوات التي تساعد المستخدمين على حماية بياناتهم في آيفون بشكل تلقائي.

ومع ذلك، من الممكن أن تجعل هاتف آيفون الخاص بك أكثر أمانًا، من خلال تطبيقات الأمان المتوفرة في متجر آب ستور التي تطورها آبل نفسها، أو تطبيقات الجهات الخارجية الأكثر موثوقية مثل تطبيق iVerify الذي يقدم مجموعة كبيرة من النصائح والحيل لتقوية مستوى أمان آيفون وخصوصيته مما يجعل من الصعب اختراقه.

ما هو تطبيق iVerify وكيف يعمل؟

في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب اكتشاف اختراق هاتف آيفون الخاص بك بالرغم من الاحتياطات التي قد تتخذها، ولكن يمكنك الاستعانة بتطبيق iVerify الذي يراقب كل شيء في هاتفك ويرصد أي سلوك مشبوه قد يجده ويخبرك بذلك.

حيث يقوم التطبيق بمسح أمني شامل للهاتف للتأكد من أنك تستخدم ميزات الأمان الأساسية، مثل: تفعيل تقنية التعرف على الوجه، أو بصمة الأصبع، أو قفل الشاشة، كما يعمل أيضا على فحص التطبيقات المثبتة ونظام التشغيل والبحث عن أي ثغرة أو خلل ويرسل لك تنبيهًا بذلك.

كما يتيح لك iVerify أيضًا مواكبة التهديدات الأمنية التي تُنشر بشكل دوري، ومن ثم ستكون على اطلاع دائم على أحدث التهديدات التي تواجه نظام التشغيل iOS وأنظمة تشغيل شركة آبل الأخرى.

ما هي المميزات التي يوفرها التطبيق:

يمنحك التطبيق قائمة شاملة بالتعديلات والتغييرات التي يمكنك إجراؤها للحفاظ على جهازك آمنًا، في بعض الأحيان من المحتمل أن يكون الكثير من هذه الأشياء مبالغ فيه بالنسبة للمستخدم العادي، ولكن بالنسبة للمستخدم الذي يبحث عن تطبيق أقصى إجراءات الأمان في هاتفه فإن التطبيق سيكون مناسب لذلك.

كما يقدم التطبيق الكثير من المعلومات حول تأمين حساباتك المختلفة، مثل: حساب آبل، وفيسبوك، وجوجل، وإنستاجرام، ولينكدإن، وتويتر، بالإضافة لصفحة تعرض آخر الأخبار الأمنية المتعلقة بأنظمة التشغيل المختلفة.

الجدير بالذكر أن تطبيق iVerify يتطلب إصدار iOS 12.0 أو أحدث، وهو متوافق مع أجهزة آيفون وآيباد و iPod touch، ومتوفر بسعر 3 دولارات في متجر آب ستور.