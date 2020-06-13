Zoom تسمح للصين بمراقبة المستخدمين الفرديين

أوضحت منصة (Zoom) أنها تعمل على ميزات جديدة ستسمح لها بحظر المستخدمين بناءً على الموقع الجغرافي، ويأتي ذلك بعد اعترافها حديثًا بتعليق ثلاث حسابات لمستخدمين يقع مقرهم في هونج كونج والولايات المتحدة بناءً على طلب من الحكومة الصينية.

وتم انتقاد الشركة على نطاق واسع لتعليق الحسابات، التي كانت تستضيف اجتماعات لإحياء ذكرى مذبحة ساحة تيانانمن، وقالت (Zoom) في تدوينة: إنها أعادت الحسابات وتطور أدوات للسماح بالحظر المستهدف.

وأضافت الشركة: “تطور (Zoom) التكنولوجيا التي ستمكنها من الإزالة أو الحظر على مستوى المشاركين بناءً على الموقع الجغرافي، وسيمكنها هذا من الامتثال لطلبات السلطات المحلية عندما تحدد أن النشاط على منصتها غير قانوني داخل حدودها”.

وسيؤدي الإعلان إلى تفاقم المخاوف من أن (Zoom) راضية بمنع المستخدمين وتعليقهم من أجل الامتثال لرغبات الحكومة الصينية.

وقالت المنصة: إن الحكومة الصينية أبلغتها في شهر مايو أن هناك أربع اجتماعات لإحياء ذكرى مذبحة ساحة تيانانمن ستعقد، وقررت الشركة تعليق الحسابات المضيفة بعد أن أثبتت أن ثلاث من الاجتماعات إما تضم ​​عددًا من المشاركين من الصين أو من المحتمل أن تفعل ذلك.

وأوضحت (Zoom) أنه تمت استعادة هذه الحسابات منذ ذلك الحين، دون أن تتخذ أي إجراء ضد الاجتماع الرابع، ووفقًا للمنصة، لم يكن بإمكانها إنهاء الاجتماعات بالرغم من أن لديها القدرة على حظر المشاركين في الاجتماع بناءً على موقعهم.

وتزعم أن هذه الميزة الجديدة يمكن أن تسمح بعقد الاجتماع خارج الصين دون حضور أي مستخدم من البلد، مما يعني أن (Zoom) لن تكون ملزمة بإزالة الاجتماعات بكاملها، وقالت المنصة: لن نسمح لطلبات الحكومة الصينية بالتأثير على أي شخص خارج الصين.

وانتقد نشطاء مؤيدون للديمقراطية استعداد المنصة للامتثال لطلبات الحكومة الصينية، وقال (وانغ دان) Wang Dan، أحد النشطاء المتأثرين لصحيفة فاينانشيال تايمز: يجب على الشركات ألا تقبل بطلبات الديكتاتوريات، مشيرًا إلى أنه انتقل منذ ذلك الحين إلى استخدام منتجات جوجل في مكالماته على الويب.