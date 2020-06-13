3 طرق لحذف تغريداتك القديمة من تويتر

كل شيء يبقى على الإنترنت إلى الأبد، لكن هذا لا يعني أن التغريدات في منصة تويتر يجب أن تبقى أيضًا، ولا يوجد سبب (تقريبًا) لإبقاء تغريداتك القديمة معروضة للعامة، لذا إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها حذف تغريداتك من منصة تويتر الشهيرة.

الطريقة الرسمية:

تتيح لك منصة تويتر حذف التغريدات الفردية من خلال القائمة المنسدلة الموجودة في التغريدة، لكن لا توجد طريقة رسمية لحذف التغريدات بشكل مجمّع، مما يعني أنه يتعين عليك الاعتماد على حلول الطرف الثالث.

TweetDelete:

يمكنك استخدام خدمة الطرف الثالث (TweetDelete)، حيث تتيح لك هذه الخدمة حذف التغريدات والإعجابات القديمة من حسابك في تويتر بشكل مجاني، كما تمنحك بعض المزايا المتقدمة مقابل 15 دولارًا.

Jumbo:

يعد تطبيق (Jumbo) الذي يركز على الخصوصية خيارًا رائعًا للأجهزة المحمولة، حيث يعتبر أداة رائعة للتحكم في خصوصيتك وبياناتك على خدمات مثل جوجل وفيسبوك وتويتر.

لكن يجب أن تضع في اعتبارك أن جميع الحلول المقدمة من الجهات الخارجية تعاني من القيود المفروضة من قبل (Twitter API)، حيث يمكن لهذه الخدمات مشاهدة وحذف آخر 3200 تغريدة فقط.