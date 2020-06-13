كيف يمكنك نقل البيانات من تطبيق Signal عند التبديل لهاتف آيفون جديد؟

أتاح تطبيق الرسائل المشفرة (سيجنال) Signal لمستخدمي آيفون إمكانية نقل بيانات الحساب، ومن ضمنها سجل المحادثات من آيفون القديم إلى الجديد بأمان باستخدام تقنية التشفير (من طرف إلى طرف)، وتأتي هذه الميزة للمحافظة على خصوصية المستخدمين وعدم فقدان أي معلومات عند التبديل.

كيف يمكنك نقل جميع بياناتك من تطبيق Signal عند التبديل لهاتف آيفون جديد؟

يقول مطورو التطبيق في منشور على الموقع الرسمي: إن العملية الجديدة تعتبر محاولة لإيجاد توازن بين الراحة والأمن، حيث تستخدم رمز الاستجابة السريعة QR الذي ينشئه هاتف آيفون القديم في عملية الاتصال، وتأكيد بدء النقل بين الهاتفين.

بعد ذلك، تُنشئ أجهزتك اتصالاً مباشرًا بشبكة (الواي فاي) Wi-Fi أو البلوتوث إذا لم يكن Wi-Fi متاحًا، وتُنقل بياناتك عبر شبكتك المحلية دون مرور البيانات عبر خادم سحابي تابع لجهة خارجية، ونظرًا إلى أن النقل يتم محليًا فإنه يمكن إكماله بسرعة.

وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي آيفون السرعة والراحة والحفاظ على الخصوصية، كما أن الاتصال بين الجهازين سيكون مشفرًا بتقنية (من طرف إلى طرف).

كيفية نقل بياناتك في تطبيق Signal من آيفون القديم إلى الجديد:

ثبت التطبيق في هاتف آيفون الجديد.

افتح التطبيق في هاتف آيفون الجديد لبدء عملية الإعداد.

بعد إدخال رقم هاتفك في التطبيق في آيفون الجديد، اختر (Transfer from iOS device).

في هاتف آيفون القديم ابحث عن خيار المطالبة بالنقل، وأكد أنك تريد بدء النقل.

استخدم هاتف آيفون القديم لمسح رمز الاستجابة السريعة الظاهر في هاتف آيفون الجديد.

بمجرد اكتمال النقل، سيقوم هاتف آيفون القديم بمسح بيانات التطبيق الخاصة به، ويمكنك البدء فورًا باستخدام التطبيق في هاتف آيفون الجديد.

ملاحظات حول عملية النقل:

سيتحكم الجهاز الحالي بشكل دائم بعملية النقل، وبمجرد ظهور أمر تأكيد النقل سيتحقق من سلامة الاتصال قبل إرسال أي بيانات، ويتعين على الجهاز الحالي مسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على الجهاز الجديد قبل بدء النقل.

يقوم التطبيق بإنشاء مفتاحين فريدين للاتصال المشفر من جهاز إلى جهاز، حتى يتمكن هاتف آيفون القديم من التحقق من الاتصال.

لا يحتوي رمز الاستجابة السريعة نفسه على أي معلومات حساسة.

يجب أن يكون هاتف آيفون القديم موجودًا إذا كنت ترغب بنقل بيانات التطبيق منه، وتذكر إذا مسحت بيانات التطبيق من هاتف آيفون القديم قبل إعداد هاتف آيفون الجديد فستفقد سجل الرسائل وأي بيانات أخرى.

يتحقق الجهاز الجديد من سلامة البيانات المنقولة، وإذا كُشف عن أي أخطاء، مثل: ابتعاد الهاتفين عن بعضهما البعض وتوقف الاتصال، فسيتم إلغاء العملية ببساطة ويمكنك إعادة المحاولة لاحقًا.

لا يمكنك نقل سجل بيانات حسابك وسجل الرسائل من هاتف أندرويد إلى آيفون أو العكس.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.