فيفو تطلق هاتفها الأحدث V19 Neo

أعلنت شركة (فيفو) vivo عن هاتفها الذكي الأحدث في سلسلة (في) V، وهو (في19 نيو) V19 Neo الذي يقدم مواصفات فوق المتوسطة بسعر منخفض نسبيًا.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.44 بوصات وبدقة +FHD مع ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع دعم ميزتي Super Night Mode، و Super Night Selfie اللتين تتيحان للمستخدم التقاط أفضل الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويقدم (في19 نيو) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 10 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات بشكل الحرف L، وهي تأتي بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة، والرابعة بالدقة ذاتها لتسجيل العمق.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ USB-C. ويتوفر هاتف (في19 نيو) باللونين الأزرق، والأبيض، وهو متاح في الفلبين بسعر يعادل 360 دولارًا أمريكيًا.