فيسبوك تطرد موظفًا احتج على موقفها من مشاركات ترامب

طردت شركة فيسبوك موظفًا انتقد قرار الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بعدم اتخاذ إجراء ضد المشاركات التحريضية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر، مشيرًا إلى تغريدة له تتحدى صمت زميله في العمل بشأن هذه القضية.

وكتب (براندون ديل) Brandon Dail، مهندس واجهة المستخدم، على منصة تويتر أنه تم فصله بسبب التوبيخ العلني لزميله في العمل الذي رفض تضمين بيان دعم لحركة (Black Lives Matter) إلى الوثائق الخاصة بمشروع برمجي مفتوح المصدر يشرفان عليه، وقال ديل: إن الموظف رفض لأنه لا يريد أن يتخذ موقفًا سياسيًا.

وطلب ديل من زميل في العمل الذي يشرف على (Recoil)، أحد مشروعات فيسبوك مفتوحة المصدر، إضافة لافتة BlackLivesMatter# مثل (React)، وهو مشروع آخر مفتوح المصدر على فيسبوك، وعندما رفض زميل العمل ذلك، نشر ديل تغريدة على تويتر تحدثت عما حصل، مما دفع فيسبوك إلى فصله.

وذكر ديل زميل العمل بالاسم في تغريدة نشرها في وقت سابق من هذا الشهر، وقال: “إن تعمد عدم الإدلاء ببيان هو موقف سياسي بحد ذاته”، مضيفًا أنه متمسك بما كتبه.

وأكدت شركة فيسبوك طرد الموظف من العمل، لكنها رفضت تقديم معلومات إضافية، وقالت الشركة: إن الموظفين المشاركين لن يواجهوا الانتقام، وذلك بعد أن واجهت الشبكة الاجتماعية انتقادات من موظفيها لعدم اتخاذها إجراءات ضد منشورات ترامب التي يقول النقاد: إنها تحرض على العنف.

ونظم مئات الموظفين في وقت سابق من هذا الشهر توقفًا عن العمل نادرًا للاحتجاج على موقف الشركة من الخطاب السياسي، فيما قالت فيسبوك: إن منشورات ترامب لم تنتهك قواعدها ضد التحريض على العنف، وإنها تسمح بالنقاش حول استخدام الدولة للقوة، بحيث يتناقض نهج الشبكة الاجتماعية مع منصة تويتر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي: إن الشركة تراجع سياساتها، من ضمنها القواعد التي تسمح بالمناقشة حول استخدام الدولة للقوة.