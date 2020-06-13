صفقة اليوم.. تعلم منهجيات إدارة المشاريع مع حزمة Six Sigma بخصم 97%

- حزمة الكل في واحد لاحتراف منهجية 6 سيجما The All-in-One Six Sigma Certification Bundle.
- عدد الدورات: 8.
- عدد الدروس: 951.
- المدة: 31 ساعة.
- ستساعدك هذه الحزمة على أن تصبح محترفًا في مجال الإدارة من خلال تعلم منهجيات إدارة المشاريع من الصفر وحتى الاحتراف، حيث ستتعلم كل شيء عن منهجيات Six Sigma، و Lean، وكذلك منهجية DMAIC للتركيز على تحسين المشاريع، وتقليل الأخطاء، وتوفير الوقت دون التأثير على مستوى الجودة، بالإضافة إلى تعلم التطبيقات العملية لكل منهجية من خلال الأمثلة الواقعية.
- ستبدأ رحلتك مع دورة الحزام الأبيض (Lean Six Sigma White Belt)، التي تعزز فهمك لأساسيات منهجية 6 سيجما؛ حيث ستتعلم الأدوات الأساسية السبع للجودة، ومنها: SIPOC، و Checksheets، و Histogram والمزيد.
- ثم ستنتقل إلى دورة الحزام الأصفر (Lean Six Sigma Yellow Belt) التي تقدم خبرة عملية في العديد من أدوات وتقنيات Lean و Six Sigma، حيث ستتعلم كيفية التعامل مع أكثر من 40 أداة وتقنية أهمها Minitab لتحليل البيانات.
- وبعد ذلك هناك دورة الحزام الأخضر (Lean Six Sigma Green Belt) وفيها ستحترف استخدام أكثر من 100 أداة وتقنية، وتركز هذه الدورة تفصيليًا على Lean وكذلك Minitab حيث ستتعلم تقنيات تحليل السبب الجذري والتقنيات الرسومية والإحصائية وغير ذلك الكثير مما يساعدك في تحليل أي موقف واتخاذ قرارات صحيحة.
- ثم ستنتقل إلى دورات الحزام الأسود (Six Sigma Black Belt) التي تعتبر أهم شهادة في مجال تحسين العمليات وإدارة المشاريع، وستتعرف فيها على تقنيات القياس والتوجيه والحل، وتحليل SWOT والغرض منه، وفهم المزيد عن خطة التحكم وإجراءات التشغيل القياسية.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1592 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Lean Six Sigma Introduction Specialist
- Six Sigma White Belt: Learn Six Sigma & Grow Your Potential
- The Ultimate Six Sigma Yellow Belt: Minitab Proficiency
- Six Sigma Green Belt Masterclass: Expertise on Minitab
- Six Sigma Black Belt: Become a QFD Specialist
- Six Sigma Black Belt Certification: Six Sigma Phase 0 & 1
- Six Sigma Black Belt Certification: Six Sigma Phase 2 & 3
- Six Sigma Black Belt Certification: Six Sigma Phase 4 & 5