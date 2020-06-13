شاومي تعمل على شاشة ألعاب بمعدل تحديث عالٍ

كشف تسريب جديد من الصين أن شركة شاومي الصينية تعمل على تطوير شاشة مكتبية موجهة لعشاق الألعاب خاصةً مع معدل تحديث عالٍ.

ويأتي هذا التسريب بعد أكثر من أسبوعين من كشف (ردمي) Redmi – العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي – عن أول شاشة مكتبية للحواسيب الشخصية من إنتاجها باسم (ردمي ديسبلاي 1أي) Redmi Display 1A، وذلك في إطار توسيع منتجاتها إلى ما وراء الهواتف الذكية.

والآن جاء التسريب الذي ذكر أن الشاشة التي تعمل عليها شاومي ستأتي في ثلاثة قياسات، وهي: 24.5 بوصة، و27 بوصة، و29.5 بوصة. ويُتوقع أن يُطلق طراز 24.5 بوصة خلال شهر أيلول/ سبتمبر القادم، في حين يُتوقع أن يُطلق طراز 27 بوصة قبل ذلك في شهر تموز/ يوليو مع تردد 165 هرتز.

وفي وقت لاحق، “إن سارت الأمور كما هو متوقع”، ستطلق شاومي طرازًا بدقة 4K وبقياس 27 بوصة، أو 29.5 بوصة. كما ذكر التسريب أن الشركة تعتزم إطلاق نسخة غير مخصصة للألعاب من طراز 27 بوصة، بالإضافة إلى طرازين للألعاب بقياس 23.8 بوصة، و27 بوصة.