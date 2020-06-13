خلل في يوتيوب يتيح لك المشاهدة دون إعلانات.. إليك كيفية الاستفادة منه

تعتبر إعلانات يوتيوب من أساس عمل المنصة، وبغض النظر عن مدى إزعاجها، فالخدمات المجانية تعتمد على الإعلانات من أجل استمرار عملها، تحصل جوجل ومنشئي المحتوى على الأموال بهذه الطريقة، حيث تعمل جوجل على تسليط الضوء على خدماتها المجانية لضم أكبر عدد من المستخدمين وذلك بهدف الحصول على عائد مالي أكبر، كما تتيح لمستخدمي يوتيوب مواصلة إنشاء المحتوى. ومع ذلك، هناك طريقة ذكية لإزالة جميع الإعلانات من مقاطع الفيديو في منصة يوتيوب الرائعة، ومن السهل جدًا تطبيقها، كل ما عليك فعله هو إدراج حرف في عنوان (URL) الخاص بالفيديو الذي تود مشاهدته، وسوف تحظر جميع هذه الإعلانات التجارية التي تقاطع تجربة المشاهدة التي تستمتع بها.

وجد (Redditor unicorn4sale) هذا الخلل قبل بضعة أيام، حيث يمكنك حظر الإعلانات على متصفح سطح المكتب من خلال إضافة نقطة بعد النطاق، فقط قم بإضافة نقطة أخرى بعد جزء (com.)، بحيث يبدو هكذا: (.com.) ولا تعبث بأي شيء في عنوان (URL) الخاص بالفيديو الذي تريد مشاهدته على يوتيوب وسيستمر تشغيل الفيديو بدون إعلانات.

يعمل هذا الأمر أيضًا على متصفحات الهاتف الذكي في حال كنت تستخدم ميزة (العرض بإصدار سطح المكتب).

المثير للاهتمام هو أنه بمجرد إضافة هذه النقطة الإضافية بعد الجزء (.com.)، ستبقى تشاهد مقاطع يوتيوب والتنقل بينها دون الحاجة إلى إدخال النقطة لكل فيديو، وسيستمر هذا الأمر في العمل طالما أن جوجل لا تصلحه.

إذا كنت تستخدم مانعًا للإعلانات، فأنت بالفعل تمنع الإعلانات من الظهور وهذا الخلل لن يكون مفيدًا لك، لكن يمكنك الاستفادة من هذا الخلل في العديد من المواقع الأخرى.