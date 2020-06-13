جوجل ستدعم “فقاعات” أندرويد 11 في تطبيق Messages قريبًا

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل أندرويد 11، والآن ظهر أن تطبيق التراسل Messages الرسمي من جوجل سيدعم ميزة (الفقاعات) Bubble في نظام أندرويد 11 خلال الأسابيع المقبلة.

وجاء نظام أندرويد 11 مع العديد من الميزات الجديدة، ومنها: ميزة (الفقاعات) Bubbles التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في الرد على المحادثات المهمة والتفاعل معها دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

ويمكن للمستخدمين المشتركين في البرنامج التجريبي لتطبيق Android Messages Beta من خلال متجر جوجل بلاي، توقع توفر ميزة (الفقاعات) لهم “في غضون الأسبوع المقبل، أو أسبوعين”. وبطبيعة الحال، يتعين على المستخدمين تثبيت الإصدار التجريبي من أندرويد 11 قبل ذلك.

وسيمكّن أندرويد 11 تطبيقات الجهات الخارجية من استخدام (الفقاعات)، وهي واجهة برمجة تطبيقات API جديدة تجعل التطبيق يعوم بشكل فقاعة، وفي حال ورد أي إشعار جديد إلى التطبيق، فإنه يفتح فوق أي تطبيق آخر حالي. وتشبه هذه الميزة ميزة Chat Heads التي يوفرها تطبيق التراسل الفوري (فيسبوك مسنجر).