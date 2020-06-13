جوجل تدعم خدمة بث الألعاب Stadia في جميع هواتف أندرويد “تقريبًا”

أعلنت شركة جوجل يوم الخميس عن البدء في تجربة دعم خدمة بث الألعاب السحابية التابعة لها (إستاديا) Stadia في جميع هواتف أندرويد تقريبًا.

ومع أن انتشار الخدمة كان يواجه خلال الأشهر الماضي بعض القيود، إلا أن الخطوة الجديدة من جوجل تسمح لأي هاتف يمكنه تنزيل تطبيق (إستاديا) من تجربتها، ويشمل ذلك جميع هواتف أندرويد العاملة بالإصدار 6 وما بعده.

ولتفعيل الخدمة، يتعين على المستخدم تنزيل تطبيق (إستاديا) وتسجيل الدخول، ثم فتح الإعدادات، ثم النقر على (اختبارات) Experiments، ثم تفعيل خيار (العب في هذا الجهاز) Play on this device.

يُشار إلى أنه عندما أطلقت جوجل خدمة (إستاديا) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي كانت متاحة لهواتف (بكسل) Pixel من جوجل فقط، ثم أضافت في شهر شباط/ فبراير الماضي دعم بعض هواتف سامسونج، وأسوس، وريزر. ويمكن معرفة جميع الهواتف المدعومة من هنا.