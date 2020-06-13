تقرير: سامسونج تعتزم إطلاق نسخة مخففة من “جالاكسي إس20”

أفاد تقرير جديد من موقع (سام موبايل) SamMobile بأن شركة سامسونج تعتزم الإعلان عن نسخة مخففة من هاتفها الذكي (جالاكسي إس20)، وذلك على غرار ما فعلت مع هاتف العام الماضي (جالاكسي إس10 لايت).

وكانت الشركة الكورية قد أطلقت هواتف (جالاكسي إس20) في وقت سابق من العام الحالي، وخلال الأشهر الماضي كان يُتحدث عما إذا كانت سامسونج تعتزم إطلاق نسخة مخففة من هواتف السلسلة.

وقال موقع (سام موبايل): إنه علم من مصادره أن نسخة جديدة من هاتف (جالاكسي إس20) تحت التطوير مع رقم الطراز SM-G780 للسوق العالمي، ورقم الطراز SM-G781 للسوق الأمريكي.

وبحسب الموقع، فإن طراز SM-G780 سيتوفر في الأسواق العالمية مع أو بدون دعم شبكات الجيل الخامس 5G، في حين أن طراز SM-G781 سيتوفر فقط مع دعم شبكات 5G.

وأشار الموقع إلى أن مواصفات الهاتف ليست معروفة بعد، ولكنه توقع ألا تقل سعة ذاكرة التخزين الداخلية عن 128 جيجابايت، وبأنه سيعمل بواجهة المستخدم One UI 2.5 المبنية على نظام التشغيل أندرويد.

ولأن سامسونج أطلقت هاتف (جالاكسي إس10 لايت) مع معالج سنابدراجون 855، وهو المعالج ذاته الذي أطلق به هاتف (جالاكسي إس10) في بعض الأسواق، توقع (سام موبايل) أن يأتي هاتف (جالاكسي إس20 لايت) مع معالج سنابدراجون 865.