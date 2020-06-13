تسريب يكشف عن دقة كاميرا هواتف Mate 40 المرتقبة من هواوي

كشف تقرير جديد من الصين عن دقة الكاميرا الرئيسية التي ستأتي بها هواتف (ميت 40) Mate 40 المرتقبة من شركة هواوي.

ويأتي هذا التسريب بعد يومين من تسريب كشف عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo عن خطة شركة هواوي المتعلقة بهواتف (ميت 40).

وذكر الحساب أن هواوي ستُطلق هواتف (ميت 40) خلال فصل الخريف كما هو مخطط له، وحتى في ظل العقوبات الأمريكية المستمرة التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية، فإن الشركة ستطلق الهواتف خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم مع معالج متطور مصنوع بتقنية 5 نانومتر.

أما التسريب الجديد فقد ذكر أن الكاميرا الرئيسية للهاتف ستأتي بدقة 108 ميجابكسل مع مواصفات بصرية محسنة، وما عدا ذلك لا تزال المعلومات عن المواصفات الأخرى شحيحة، ولكن يُتوقع إطلاق الهاتف مع معالج جديد باسم (كيرين 1020) Kirin 1020، أو (كيرين 1000) Kirin 1000.

وبحسب التسريب السابق، فإن هواوي تتطلع إلى شحن 8 ملايين وحدة من هواتف (ميت 40) خلال الربع الرابع من عام 2020 وحده.