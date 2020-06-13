أهم 3 ميزات أمان جديدة في نظام أندرويد 11

عملت شركة جوجل خلال السنوات الأخيرة على تحسين ميزات الأمان في نظام التشغيل أندرويد بشكل تدريجي، لذلك يركز إصدار أندرويد 11 بشكل خاص على تعزيز تحسينات الخصوصية، لمنحك المزيد من التحكم في ما يمكن لتطبيقاتك الوصول إليه، وتوفير المزيد من الطرق لتوزيع التحديثات.

فيما يلي أهم 3 ميزات أمان في نظام أندرويد 11:

1- ميزة الإذن لمرة واحدة:

قدمت جوجل في إصدار أندرويد 10 لأول مرة ميزة (الإذن لمرة واحدة) One-time permission لخدمات الموقع، وهذا يعني أنه كلما قمت بتشغيل التطبيق الذي يطلب الوصول إلى موقعك، سيكون لديك 3 خيارات، هي: منحه الإذن طول الوقت، أو رفضه، أو منحه حق الوصول هذه المرة فقط، وإذا اخترت الخيار الثالث سوف يطلب التطبيق الإذن في كل مرة تستخدمه فيها. وهذه ميزة خصوصية مهمة جدًا، لأنها تضمن لك عدم تتبع التطبيقات لموقعك في الخلفية طول الوقت.

حصلت ميزة (الإذن لمرة واحدة) على تحسين كبير في نظام أندرويد 11، حيث أصبحت متاحة أيضًا للكاميرا والميكروفون، وهذا مهم عندما يتعلق الأمر بالخصوصية كما هو الحال بالنسبة للموقع، ولكن الأهم هو توفير الحماية من البرمجيات الضارة مثل برمجيات التجسس التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

الآن في نظام أندرويد 11 عندما يطلب تطبيق دردشة الفيديو الذي تستخدمه إذن الوصول إلى الكاميرا والميكروفون يمكنك منحه حق الوصول إلى الميكروفون والكاميرا مرة واحدة فقط. وعند الانتهاء من المكالمة وإغلاق التطبيق ستُلغى تلك الأذونات تلقائيًا. ويجب إعادة الموافقة عليها في المرة التالية التي تستخدم فيها التطبيق.

2- إعادة تعيين أذونات التطبيقات غير المستخدمة تلقائيًا:

أضاف نظام أندرويد 11 ميزة أمان أخرى جديدة تُسمى (إعادة التعيين التلقائي للأذونات) Auto-Reset permissions، وتقوم بإلغاء الأذونات التي منحتها للتطبيقات تلقائيًا إذا لم تفتحها لفترة غير محددة من الوقت، وتخطط جوجل لتجربة فترات انقطاع مختلفة تتراوح بين 60 إلى 90 يومًا، بهدف إزالة الأذونات دون التأثير على وظائف التطبيقات.

بدءًا من التطبيقات التي تظهر لأول مرة بعد أندرويد 10، ستعمل ميزة إعادة التعيين التلقائي للأذونات بشكل افتراضي، حيث يجب على المطورين مراعاة هذا العامل في خططهم. بينما لن تعمل هذه الميزة في التطبيقات الحالية لنظام أندرويد 10 والإصدارات الأقدم بشكل افتراضي، ولكن سيظل بإمكان المستخدمين تفعيلها من الإعدادات.

تقول جوجل: “إنها تريد في النهاية تشغيل إعادة التعيين التلقائي للأذونات بشكل افتراضي لكل تطبيق تقريبًا، لكنها تريد تغيير ذلك بحيث لا يؤدي التغيير إلى تعطيل وظيفة التطبيقات القديمة عن غير قصد”.

يمكن الوصول لهذه الميزة الجديدة في إصدار أندرويد 11 ضمن قسم (أذونات التطبيق) لكل تطبيق، وذلك عن طريق الضغط لفترة طويلة على رمز التطبيق في قائمة الأحداث، ثم التوجه إلى معلومات التطبيق، ثم الأذونات. كما يمكنك بدلاً من ذلك؛ الانتقال إلى الإعدادات، ثم التطبيقات والإشعارات، ثم التطبيق الذي تريد تغيير الأذونات له، ثم الأذونات.

3- تحسينات في برنامج التحديثات (Project Mainline):

يشهد نظام أندرويد 11 أيضًا بعض التحسينات في برنامج (Project Mainline)، الذي يستخدم خدمات جوجل بلاي (Google Play Services) لإجراء تحديثات رئيسية للنظام، مثل: تصحيحات الأمان المهمة مباشرةً على أجهزة المستخدمين بدلاً من الانتظار حتى تقوم كل شركة من شركات تصنيع هواتف أندرويد بتقديم التحديث لهواتفها وهو ما يستغرق الكثير من الوقت.

يعمل برنامج (Project Mainline) من خلال تقسيم نظام أندرويد إلى وحدات وإنشاء بنية أساسية لكل من هذه الوحدات بحيث يمكن تحديثها من خلال متجر جوجل بلاي. في أندرويد 10، قدمت جوجل لأول مرة 10 من هذه الوحدات التي يمكن أن تتلقى تحديثات.

يضيف إصدار أندرويد 11 ما يصل إلى 12 وحدة أخرى، منها: وحدة الأذونات، ووحدة ميزة التخزين Scoped، التي أصبحت إلزامية في أندرويد 11، وتحد من نطاق البيانات التي يمكن أن تصل إليها التطبيقات في جهاز المستخدم.