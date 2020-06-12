أطلقت جوجل يوم الأربعاء الماضي الإصدار التجريبي الأول من من نظام التشغيل أندرويد 11 (Android 11 beta) الذي يضم مجموعة من الميزات الجديدة التي تبدو مألوفة جدًا لمستخدمي نظام (آي أوإس) iOS.

وكما هو معتاد بين نظامي التشغيل، في مرحلة ما نجد بعض أفكار آبل الجيدة متاحة في نظام (أندرويد) Android، كما أن الإصدار التالي من نظام (آي أو إس) iOS سيضم دون شك بعض الأفكار المقتبسة من أندرويد.

فيما يلي 5 ميزات جديدة في نظام أندرويد 11 مقتبسة من نظام iOS:

1- التحكم بالمنزل الذكي على مستوى نظام التشغيل:

أحد أهم التغييرات الجديدة في أندرويد 11، هو توفر عناصر التحكم بالمنزل الذكي على مستوى نظام التشغيل من خلال قائمة زر التشغيل الجديدة. حيث يمكنك الوصول إليها عند الضغط باستمرار على زر التشغيل والإيقاف في الهاتف.

مما يتيح لك القدرة على التحكم بالأجهزة الذكية في جميع أنحاء المنزل مباشرة من قائمة زر التشغيل، بدلًا من الانتقال إلى تطبيق كل جهاز بمفرده، أو استخدام أدوات خارجية أخرى.

كما هو الحال في نظام التشغيل iOS، الذي أضاف عناصر التحكم بمنصة (HomeKit) إلى قائمة مركز التحكم في هواتف آيفون في إصدار (iOS 10).

2- منح التطبيقات الإذن لمرة واحدة:

أضافت جوجل خلال الفترة الأخيرة الكثير من التحسينات إلى ميزات الأمان والخصوصية في نظام أندرويد، واستمرارًا لذلك قدمت في إصدار أندرويد 11 ميزة (أُذونات المرة الواحدة) One-time permission، التي تتيح للمستخدمين منح الإذن لمرة واحدة للطلبات ذات الحساسية الأكثر، مثل: الوصول إلى الموقع أو الميكروفون، أو الكاميرا، بحيث يتعين على التطبيقات طلب الإذن في كل مرة تحاول فيها الوصول إليها.

وقد قدمت آبل هذه الميزة العام الماضي في نظام (iOS 13)، حيث لا يُسمح للتطبيقات بطلب وصول ثابت إلى موقعك الجغرافي عند فتح التطبيق للمرة الأولى، وبدلاً من ذلك، يمكنك الاختيار من بين ثلاثة خيارات مختلفة: السماح بالوصول إلى الموقع أثناء استخدام التطبيق، أو السماح بالوصول لمرة واحدة فقط، أو عدم السماح به على الإطلاق.

3- عناصر سهلة للتحكم بالوسائط المتعددة:

أضافت جوجل في أندرويد 11 أيضًا عناصر التحكم بمشغل الوسائط المتعددة داخل شريط الإعدادات السريعة في الجزء العلوي من مركز الإشعارات، التي تسمح لك بتشغيل ملفات الوسائط المتعددة وإيقافها مؤقتًا أو تخطيها، أو فتح التطبيق الخاص بها مباشرة من قائمة الإعدادات السريعة.

وكذلك تسهيل التبديل بين الأجهزة المتصلة التي يعمل عليها محتوى الصوت أو الفيديو، حيث يمكنك الانتقال من تشغيل الموسيقى في مكبر الصوت الذكي (Google Home) إلى تشغيلها في سماعات الأذن اللاسلكية، أو حتى في التلفاز الذكي عبر قائمة الإشعارات المنسدلة في نظام أندرويد 11، وهي ميزة متاحة أيضًا في نظام iOS.

4- واجهة معدلة لأخذ لقطة الشاشة:

يقدم نظام أندرويد 11 واجهة معدلة قليلًا لأخذ لقطة شاشة، وهي تشبه واجهة المستخدم المُجددة التي قدمتها آبل في إصدار iOS 11.

في نظام أندرويد 11، سيؤدي أخذ لقطة شاشة إلى ظهور معاينة لها في الزاوية السفلية من الشاشة، حيث يمكنك بعد ذلك النقر عليها للتبديل إلى أداة تحرير للتعليق على الصورة ومشاركتها بسرعة.

5- ميزة تسجيل الشاشة:

تقدم جوجل أيضًا في نظام أندرويد 11 ميزة مدمجة لتسجيل الشاشة بصوت، وهذا شيء لم يكن متاحًا في نظام أندرويد مطلقًا كميزة على مستوى النظام، حيث كانت تقدمها بعض شركات تصنيع الهواتف كأداة مدمجة في واجهة المستخدم الخاصة بها.

يعد الوصول إلى ميزة تسجيل الشاشة في أندرويد 11 أمرًا سهلًا، فما عليك سوى التمرير لأسفل في الشاشة للوصول إلى الإعدادات السريعة والنقر على رمز تسجيل الشاشة الجديد. وهذا يتطابق تمامًا مع آلية الوصول للميزة نفسها في نظام iOS.