صفقة اليوم.. اشترك في Postable لأتمتة أنشطتك التسويقية في إنستاجرام مع خصم 95%
اشترك في منصة Postable لأتمتة إنستاجرام Postable Instagram Automation: Professional Plan.
أصبحت منصة إنستاجرام أداة تسويقية قوية للعلامات التجارية، ولكن إيجاد الوقت المناسب للنشر والتفاعل مع المستخدمين يُعتبر تحديًا كبيرًا للبعض، لذلك فإن Postable تعتبر أداة مثالية للعلامات التجارية، والمسوقين الرقميين، وأصحاب المدونات الإلكترونية، وحتى الأفراد الذين يريدون زيادة التفاعل في حساباتهم الخاصة، حيث تقدم لك العديد من الميزات الذكية التي تساعدك في ذلك.
يتيح لك الاشتراك في هذه الصفقة الوصول إلى العديد من الميزات التي منها: التحكم في ما يصل إلى 15 حسابًا في إنستاجرام، من خلال جدولة المشاركات بسهولة، مع إمكانية أتمتة أنشطة التفاعل مثل: الإعجاب، والمتابعة، والتعليقات، وإعادة نشر المحتوى، بالإضافة إلى الرد على رسائل الجمهور.
كما توفر لك الاتصال بحسابات Dropbox، أو OneDrive لتحميل الصور بسهولة وتوفير الوقت، وكذلك تتبع التفاعل والنمو من خلال تقارير التحليلات.
تتيح لك هذه الخطة أيضًا إمكانية الوصول إلى خوادم (بروكسي) Proxy مميزة للاستخدام الآمن للغاية، حيث تتوفر هذه الميزة في اشتراكك، وتُطبق بسهولة عند إضافة حساب.
عرض تقارير التحليلات المتقدمة في إنستاجرام، و Postable مباشرةً من لوحة التحكم الخاصة بك، مما يتيح لك تتبع النمو بسهولة.