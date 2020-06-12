صفقة اليوم.. احتراف التصوير الفوتوغرافي مع خصم 96%
حزمة احتراف التصوير الفوتوغرافي The Learn to Become an Expert Photographer Bundle.
عدد الدورات: 9.
عدد الدروس: 764.
المدة: 45 ساعة.
ستساعدك هذه الحزمة على احتراف مجال التصوير الفوتوغرافي من الصفر، أو تطوير مهاراتك الحالية من خلال فهم إعدادات الكاميرا الأساسية مثل: سرعة الغالق، وفتحة العدسة Aperture، والتعرض Exposure، وISO، وغيرها، ثم تحديد المعدات الإضافية التي تحتاجها لالتقاط صور رائعة، مرورًا بفهم كيفية عمل الأنواع المختلفة من الكاميرات مثل كاميرات DSLRs، وكاميرات الهواتف الذكية، وغير ذلك الكثير.
كما ستتعلم أنماط التصوير الفوتوغرافي المختلفة مثل: تصوير المناسبات، والتصوير الليلي، والتصوير الخارجي لالتقاط صور احترافية للمناظر الطبيعية، وتصوير المنتجات والأطعمة، كما ستتعرف على طرق استخدام الإضاءة الطبيعية لتحسين صورك.
تقدم لك هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول احتراف تحرير الصور في برنامج (Adobe Lightroom)، حيث إن عملية تحرير الصور لا تقل أهمية أبدًا عن التقاطها باحترافية عالية.