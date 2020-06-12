شاومي تعلن عن Mi NoteBook 15 بمواصفات متقدمة

أعلنت شركة شاومي أمس عن حاسوبها المحمول (مي نوت بوك 14) Mi NoteBook 14 مستهدفةً به الباحثين عن حواسيب خفيفة الوزن، إذ جاء بوزن لا يتجاوز 1.35 كيلوجرام، واليوم أعلنت عن حاسوبه جديد للباحثين عن حواسيب أقوى.

ويشبه حاسوب (مي نوت بوك 15) بإصدار 2020 نسخة Enhanced Edition من العام الماضي. ويمتاز بأنه يحتوي الجيل العاشر من معالجات إنتل Intel Core i5-10210U للخيار الأساسي، و Intel Core i7-10-510U للخيار الأعلى. وفي كلا الخيارين، يحتوي الحاسوب بطاقات الرسوميات Nvidia GeForce MX350 مقارنةً ببطاقة Nvidia GeForce MX250 في حاسوب (مي نوت بوك 14).

ويمتاز (مي نوت بوك 15) بأنه يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع DDR4 بتردد 2666 ميجاهرتز، وبحجم 8 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين فهي من نوع NVMe SSD بحجم 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

ويقدم الحاسوب شاشة من نوع LCD بقياس 15.6 بوصة وهي محمية بطبقة من زجاج جوريلا جلاس 3، وتأتي بدقة 1920×1080 بكسل ومستوى سطوع قدره 300 شمعة. ويأتي الحاسوب مع لوحة مفاتيح مضاءة من الخلف، وحساس بصمة ضمن لوحة التتبع.

ويقدم (مي نوت بوك 15) منفذي USB-C، ومنفذي USB-A، بالإضافة منفذ من نوع HDMI، ومنفذ لسماعات الأذن. ويحتوي الحاسوب بطارية باستطاعة 60 واط/ الساعة تكفي للعمل لمدة 17 ساعة من تشغيل الفيديو. ويمكن شحن 50% منها في غضون 40 دقيقة فقط باستخدام منفذ USB-C. ويبلغ وزن الحاسوب 2 كيلوجرام، ويعمل بنظام التشغيل (ويندوز 10 هوم).

وسيُباع الحاسوب في الصين عبر متجر JD.com بسعر يعادل 850 دولارًا أمريكيًا لخيار (Intel Core i5، و8 جيجابايت، و512 جيجابايت)، وبسعر يعادل 1,000 دولار أمريكي لخيار (Intel Core i7، و16 جيجابايت، و1 تيرابايت).