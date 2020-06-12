شاومي تطلق بنك طاقة بسعة هائلة وبسعر لا يتجاوز 25 دولارًا

أعلنت شركة شاومي اليوم الجمعة عن بنك الطاقة الأكبر سعةً من إنتاجها، وهو (مي باور بنك 3) Mi Power Bank 3 الذي يمتاز بأن سعته تبلغ 30,000 ميلي أمبير/ الساعة.

وبحسب الشركة الصينية، فإن هذه السعة تكفي لشحن هاتف مثل (شاومي مي 10) Xiaomi Mi 10 الذي يأتي مع بطارية بسعة 4,780 ميلي أمبير/ الساعة نحو 4.5 مرات، ويمكنه شحن هاتف مثل (آيفون إس إي) iPhone SE الذي لا تتجاوز سعة بطاريته 1,821 ميلي أمبير/ الساعة أكثر 10 مرات.

ويأتي (مي باور بنك 3) مع منفذين من نوع USB-A، ومنفذ من نوع USB-C، ومنفذ من نوع microUSB، ويمكنه شحن الأجهزة باستطاعة 18 واطًا عبر منفذي USB-A و USB-C. ويدعم الجهاز أيضًا وضع التيار المنخفض الذي يُستخدم لشحن الأجهزة الصغيرة، مثل الساعات الذكية، وسماعات البلوتوث.

أما الجهاز نفسه، فهو يُشحن باستطاعة 24 واطًا باستخدام منفذ USB-C، وفي حال شُحن الجهاز باستخدام شاحن شاومي السريع باستطاعة 30 واطًا، فيمكن أن يُملأ تمامًا في غضون 7.5 ساعات.

هذا، وتعتزم شاومي بيع (مي باور بنك 3) في الصين عن طريق متجر JD.com اعتبارًا من 18 حزيران/ يونيو الجاري بسعر يعادل 24 دولارًا أمريكيًا فقط.