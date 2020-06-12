سوني تكشف رسميًا عن منصة “بلاي ستيشن 5”

أعلنت شركة سوني اليوم الخميس رسميًا عن الجيل الخامس من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation، وذلك استعدادًا لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي.

ومع أن الحدث الذي دام نحو ساعة كان مخصصًا للإعلان عن الألعاب التي ستُتاح مع منصة (بلاي ستيشن 5)، إلا أن سوني قررت الكشف عن المنصة ذاتها، ليتمكن المستخدمون للمرة الأولى من رؤية التصميم.

وقدمت الشركة اليابانية مراجعة لتصميم ومواصفات المنصة التي تأتي باللونين الأبيض والأسود، وذلك للمنصة ذاتها ووحدة التحكم وسماعات الأذن، وجهاز التحكم، والكاميرا.

وعند الإطلاق، ستتيح سوني للمستخدمين أحد خيارين، إذ يأتي الأول مع قارئ أقراص ليزرية Ultra HD Blu-ray، والآخر بدون القارئ باسم (بلاي ستيشن 5 النسخة الرقمية) PlayStation 5 Digital Edition.

أما فيما يتعلق بالمواصفات، فقد سبق لسوني أن كشفت عنها، إذ إنها تحتوي نسخة مخصصة من المعالج الثماني النوى AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب.

وتحتوي المنصة ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 825 جيجابايت. وكانت قد ركزت سوني في السابق على قدرة أقراص SSD في تسريع تحميل الألعاب، وقارنت بين منصتي (بلاي ستيشن 4) – التي لا تستخدم التقنية – و(بلاي ستيشن 5)، إذ استغرقت الأولى نحو 20 ثانية لتحميل جيجابايت من البيانات، في حين لم يستغرق نقل 5 جيجابايت من البيانات في الأخرى سوى ثانية واحدة فقط.

وقالت الشركة وقتئذ: إن (بلاي ستيشن 5) لن تكتفي بدعم أقراص SSD – التي تأتي من نوع NVMe SSD – إذ ستدعم أيضًا أقراص التخزين الخارجية التي ستخصص لدعم ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4) القديمة.

وعلى سبيل المقارنة، تشترك منصة (بلاي ستيشن 5) من سوني ومنصة (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X من مايكروسوفت في بعض المواصفات، ومن ذلك المعالج، ومعالج الرسوميات. ولكن منصة مايكروسوفت تمتاز بأنها أقوى بواقع 12 تيرافلوب، بدلًا من 10.28 تيرافلوب. ثم إن قرص التخزين الداخلي في منصة (إكس بوكس سيرس إكس) سيأتي بسعة 1 تيرابايت، بدلًا من 825 جيجابايت.

هذا؛ وتدعم المنصة عرض ألعاب 8K، وألعاب 4K بسرعة 120 إطارًا/ الثانية. كما ستدعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد، وستدعم وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة لتوفير الطاقة، والتوافقية مع ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4).