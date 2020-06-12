سناب تتيح استخدام التطبيقات الخارجية داخل سناب شات مباشرةً

أعلنت شركة (سناب) Snap اليوم الخميس خلال (قمة شركاء سناب) Snap Partner Summit عن منتجها الجديد (سناب مينيز) Snap Minis الذي يهدف إلى جذب مطوري الجهات الخارجية إلى تطبيق (سناب شات).

وأوضحت الشركة أن (سناب مينيز) هي تطبيقات خفيفة وصغيرة من الشركات الخارجية يمكن استخدامها مباشرةً داخل دردشات سناب شات مع الأصدقاء، دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق أو التبديل بين التطبيقات.

وقال (ويل وو) – مدير المنتجات لدى سناب: “إن (سناب مينيز) هي أدوات مساعدة صغيرة الحجم مصممة خصيصًا للأصدقاء”. ويمكن فتح تطبيقات (سناب مينيز) داخل الدردشة، كما يمكن لمجموعة من المستخدمين أن يستخدموها في الوقت ذاته.

ووفقًا للشركة، سيكون هناك عدد قليل من تطبيقات (سناب مينيز) عند الإطلاق. وسيسمح أحدها وهو من شركة Atom Tickets للمستخدمين بمشاهدة مقاطع دعائية للأفلام معًا، أو مشاهدة أوقات عرض الأفلام، ثم اختيار المقاعد كمجموعة قبل شراء التذاكر بصورة فردية. وهناك تطبيق آخر من شركة Saturn Technologies يسمح للطلاب بمشاركة ومقارنة جداول الفصول الدراسية في سناب شات.

ويمثل منتج (سناب مينيز) أحدث جهود الشركة لتوسيع عملها مع مطوري البرامج من الجهات الخارجية. وتعمل سناب بالفعل مع المطورين لإنشاء عدسات الواقع المعزز لتطبيق سناب شات، ودمج ميزة القصص مع التطبيقات الأخرى. وقال وو: إن تطبيقات (سناب مينيز) مبنية على التقنية ذاتها التي تستخدمها سناب لألعاب سناب شات.

يُذكر أن تطبيقات (سناب مينيز) سوف تُتاح لتطبيق سناب شات في نظامي أندرويد وiOS خلال شهر تموز/ يوليو القادم.