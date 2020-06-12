تسريب يكشف عن تقنية من أوبو تشحن الهاتف في 20 دقيقة فقط

كشف أحد حسابات التسريب في موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo أن شركة أوبو تعتزم خلال العام القادم تقديم تقنية جديدة للشحن السريع تتفوق على التقنيات الحالية.

وتعد الشركة الصينية من الشركات الرائدة فيما يتعلق بتقديم سرعات هائلة في الشحن، والآن كشف الحساب أنها ستقدم تقنيتها الجديدة SuperVOOC 3.0 باستطاعة 80 واط خلال عام 2021. وللمقارنة، يدعم الإصدار الحالي من التقنية SuperVOOC 2.0 الشحن باستطاعة 65 واط، وهو متاح في عدد من الهواتف، مثل: Ace2، و Find X2، و Find X2 Pro.

وتستخدم شركة (ريملي) Realme التقنية ذاتها في هاتف (ريلمي إكس50 برو) Realme X50 Pro، ولكن باسم مختلف هو SuperDart Flash Charge. وتُشحن جميع الهواتف التي تدعم التقنيتين تمامًا في غضون 30 دقيقة فقط. وفي حال صح التسريب، فإنه يعني أن الهواتف ستُشحن من 0 إلى 100% في غضون 20 دقيقة فقط.

يُشار إلى أن شركة أوبو تمتاز بأنها كانت سباقة في دعم الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 30 واط، ومع ذلك، فإن هذه التقنية متاح لهاتف Oppo Ace 2 المتاح في الصين فقط.