5 من أبرز أدوات تحرير الصور المجانية للمصورين ذوي الميزانية المحدودة

بالنظر إلى المبالغ المالية الكبيرة التي ينفقها الكثير من محترفي التصوير الفوتوغرافي على الأجهزة والمعدات التي يستخدمونها، نجد أن استخدام برامج تحرير الصور المجانية وتطبيقاتها يعتبر خيارًا رائعًا للمحافظة على الميزانية، مع تقديم الكثير من هذه البرامج والتطبيقات المجانية لميزات وأدوات قوية للغاية لتحرير الصور.

إليك 5 من أبرز برامج وتطبيقات تحرير الصور المجانية للمصورين ذوي الميزانية المحدودة:

1- برنامج Gimp:

يعتبر برنامج Gimp المفتوح المصدر من أفضل برامج تحرير الصور المجانية، حيث يوفر مساحة عمل ضخمة ومجموعة متنوعة من أدوات التحرير الأساسية التي قد يحتاجها المصور، بالإضافة لدعمه مجموعة واسعة من البرامج المساعدة الإضافية؛ لتقديم المزيد من الوظائف إلى البرنامج، وهو متاح مجانا لجميع أنظمة تشغيل الحاسوب.

2- برنامج Darktable:

Darktable هو برنامج مفتوح المصدر يتيح لك تحرير الصور بسهولة، بالإضافة لميزات مثل: خاصية إدارة الألوان في الصور، واختيار درجة معالجة الصور وتحريرها بسهولة، بدءًا من عمليات المعالجة البسيطة، مثل: الاقتصاص، والتعرّض، وإزالة البقع، وحتى العمليات المتقدمة، مثل: محاكاة الرؤية الليلية.

3- برنامج RawTherapee:

يدعم برنامج RawTherapee ملفات RAW من معظم كاميرات DSLR وكاميرات النظام المضغوط، وحتى بعض الكاميرات ذات التنسيق المتوسط، ويتيح لك البرنامج جميع أدوات تحرير الصور التي تتوقعها لتحرير صورك بسهولة وسرعة.

4- تطبيق Lightroom Mobile:

على الرغم من أن هذا التطبيق لا يتيح لك مزامنة الصور في الحاسوب المحمول الخاص بك – حيث إن إصدار الحواسيب منه يتطلب اشتراكًا – إلا أنه يتيح لك التقاط صور احترافية بهاتفك الذكي وتحريرها وإدارتها بسهولة.



ليس ذلك فحسب، بل يتيح لك أيضًا التقاط صور بكاميرا الهاتف بتنسيق Adobe DNG – وهو تنسيق للملفات الخام التي تلتقطها الكاميرات الرقمية المختلفة – وبذلك يمكنك الحصول على الصور بشكلها الخام؛ مما يمنحك المزيد من الخيارات للتحكم في مظهرها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآبل في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- تطبيق Snapseed:

يتميز هذا التطبيق بمجموعة من أدوات التحرير الأساسية بالإضافة للأدوات المتقدمة، مثل: دمج HDR، والعديد من الفلاتر، كما يتيح لك إزالة العناصر غير المرغوب فيها في الصورة، وتغيير التباين اللوني.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.