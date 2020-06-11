5 ألعاب في Apple Arcade تساعدك على التخلص من الملل

تعتبر ممارسة ألعاب الفيديو إحدى الطرق التي تساعدك على التخلص من ملل العزل المنزلي الذي نلتزم به منذ فترة طويلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

(آبل آركيد) Apple Arcade؛ هي خدمة ألعاب قائمة على الاشتراك أطلقتها آبل في نهاية 2019، ويمكنك الاشتراك فيها بسعر 5 دولارات فقط شهريًا، وتتيح لك هذه الخدمة الوصول الكامل إلى مكتبة تضم أكثر من 120 لعبة من أنواع متعددة، مع إضافة ألعاب جديدة وحصرية كل أسبوع. كما يمكنك لعبها عبر هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب ماك، ومنصة آبل تي في (Apple TV).

إليك 5 ألعاب في Apple Arcade تساعدك على التخلص من ملل العزل المنزلي:

1- لعبة ChuChu Rocket:

طورت هذه اللعبة شركة الألعاب اليابانية (SEGA)، وهي سلسلة من الألغاز الثلاثية الأبعاد الرائعة، حيث يجب عليك توجيه (ChuChus) لحل الألغاز أثناء سفرك عبر العديد من المجرات.

تدعم اللعبة أسلوب اللعب الفردي، والمتعدد اللاعبين، حيث يمكنك خوض التحدى مع ما يصل إلى أربعة من أصدقائك.

2- لعبة Possessions:

لعبة (Possessions) عبارة عن ألغاز مصغرة ثلاثية الأبعاد تدور حول الوعي بالمنظور، والوعي المكاني، حيث يجب عليك تدوير الغرفة ببساطة لتغيير المنظور، ورؤية الأشياء في أماكنها الصحيحة.

كل مستوى يكون أكثر صعوبة بعض الشيء، حيث يجب عليك ترتيب المزيد من الأشياء – فالزهور يجب وضعها في المزهريات، ويجب توصيل الحبال بالحائط – وأثناء اللعب تتعرف على قصة عائلة تسكن المنزل.

تدعم اللعبة وضع (الواقع المعزز) الذي يتيح لك تجربتها في العالم الحقيقي، حيث يمكنك حل المستويات من خلال التنقل في غرف منزلك.

3- لعبة Tangle Tower:

طورت هذه اللعبة شركة (SFB Games)، وتدور قصتها حول معرفة من قتل شخصية تُدعى (Freya Fellow)، لذلك ستلعب دور المحقق، وتستجوب المشتبه بهم لحل القضية، كما ستتجول في مكان وقوع الجريمة وهو برج تانجل (Tangle Tower) لاكتشاف أسرار الجريمة.

4- لعبة Assemble with Care:

طورت هذه اللعبة شركة (ustwo games) وهي الشركة المطورة للعبة (Monument Valley) الشهيرة.

وتدور أحداث لعبة (Assemble with Care) حول فتاة تُسمى (ماريا) تعمل في ترميم التحف، تصل إلى مدينة (Bellariva) خلال رحلاتها العالمية، ولا تريد شيئًا أكثر من مساعدة سكان البلدة على إنقاذ ممتلكاتهم. كما تتعرف (ماريا) على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل وتبحث عن طرق لحلها أيضًا.

5- لعبة Word Laces:

تُعتبر لعبة (Word Laces) مناسبة لمحبي ألغاز الكلمات (Word puzzle)، وإذا كان لديك أطفال فهي تساعدهم على تعلم كلمات جديدة بطريقة ممتعة. حيث تعتمد على استخدام الصورة للعثور على معنى اللغز، وربط الحروف المبعثرة معًا لتكوين الكلمة.

تضم اللعبة أكثر من 1000 لغز، وتتغير الألغاز بتغيير التقويم الخاص بك في جميع أنحاء العالم سواء كان: عيد الشكر، أو رمضان، أو الهالوين أو يوم ميلادك، أو غير ذلك.