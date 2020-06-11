قامت جوجل خلال الأسابيع القليلة الماضية بتقديم ميزات جديدة في خدمتها للمؤتمرات عبر الفيديو (Google Meet)، لتسهيل أمور التواصل والعمل عن بُعد للمستخدمين، حيث إن العمل عن بُعد أصبح أمرًا ضروريًا بشكل متزايد للسلامة العامة أكثر من أي وقت مضى، بسبب فيروس كورونا.

اعتبارًا من بداية الشهر الحالي؛ يمكن لأي مستخدم لديه حساب جيميل استضافة اجتماعات فيديو عالية الجودة مع ما يصل إلى 100 شخص مجانًا، بعدما كانت خدمة (Meet) تقتصر على الشركات والمؤسسات التعليمية فقط في الماضي.

تعتمد جوجل في تطوير ميزات خدمة (Meet) على تقنيات الذكاء الاصطناعي (Google AI) لتحسين جودة الاجتماعات وتجربة المستخدم، وقد وصلت بعض الميزات الجديدة للمستخدمين بالفعل، والبعض الآخر جاري إطلاقه مثل ميزة (إلغاء الضجيج) التي قدم لها (سيرج لاشابيل) Serge Lachapelle – مدير إدارة المنتجات في (G Suite) – فيديو توضيحي يوم أول أمس.

فيما يلي 4 ميزات في Google Meet تساعدك على إجراء مكالمات فيديو احترافية:

1- مشاركة فيديو وصوت بجودة عالية:

إذا كنت بحاجة إلى مشاركة فيديو عالي الجودة مع محتوى صوتي في اجتماعات (Google Meet) فيمكنك استخدام ميزة (عرض علامة تبويب كروم) present a Chrome tab التي تتيح لك مشاركة الصوت في علامة التبويب هذه تلقائيًا.

عند استخدام هذه الميزة مع تشغيل محتوى الفيديو، سيرى الجميع في الاجتماع مقطع الفيديو ويسمعون الصوت أيضًا، وهذا يعني أنه يمكنك استخدام مقاطع الفيديو والصور المتحركة والرسوم المتحركة والوسائط الأخرى في اجتماعاتك.

تتضمن المواقف التي قد تستفيد فيها من الفيديو والصوت عالي الجودة في العروض التقديمية ما يلي:

اجتماع عمل لمراجعة مقاطع الفيديو الترويجية.

اجتماع لمشاركة عروض منتج مسجلة سابقًا.

مشاركة المعلمون مقاطع الفيديو كجزء من خطة الدرس للطلاب.

عرض الشرائح في العروض التقديمية مع مقاطع فيديو، أو صور متحركة (GIF) مضمنة.

2- وضع الإضاءة المنخفضة:

يعتمد (وضع الإضاءة المنخفضة) Low-light mode على تقنيات الذكاء الاصطناعي لضبط إضاءة الفيديو تلقائيًا ليتمكن الحاضرون من رؤيتك بوضوح مرئيًا في ظروف الإضاءة السيئة.

يعمل تطبيق (Google Meet) الآن على تحسين إضاءة الفيديو تلقائيًا للتكيف مع ظروف الإضاءة المنخفضة، بحيث يمكنك إجراء مكالمة فيديو من أي مكان، حتى مع الإضاءة المنخفضة، باستخدام هواتف أندرويد وآيفون.

يبدأ تحسين الفيديو بعد 5 ثوانٍ من دخول منطقة ذات إضاءة منخفضة، حيث يتكيف تطبيق Meet بذكاء مع تغير ظروف الإضاءة.

3- تخطيط تقسيم الشاشة حسب عدد المشاركين للمكالمات الكبيرة:

يتيح التخطيط الجديد الموسع في (Google Meet) لمستخدمي إصدار الويب رؤية ما يصل إلى 16 مشاركًا في الوقت نفسه، بدلًا من رؤية 4 أشخاص فقط.

يمكنك استخدم هذا التخطيط مع اجتماعات فرق العمل الكبيرة، أو الفصول الافتراضية أو أي اجتماعات كبيرة أخرى تتطلب منك رؤية العديد من المشاركين والتواصل معهم في وقت واحد.

4- ميزة إلغاء الضوضاء:

للمساعدة في الحد من الانقطاعات خلال الاجتماعات عبر (Google Meet) تقدم جوجل ميزة (إلغاء الضوضاء) Noise cancellation التي تعمل على فلترة عوامل التشتيت الموجودة في الخلفية بذكاء، مثل: صوت الأطفال، ونباح الكلب أو ضغطات المفاتيح أثناء تدوين ملاحظات الاجتماع.

تعتمد هذه الميزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإلغاء الأصوات الخارجية التي قد تصدر أثناء المكالمة، حيث تُعالج الأصوات بأمان أثناء المكالمات في خوادم جوجل، وتُشفر أثناء النقل حتى لا يصل إليها أحد.

وقد أشار تقرير موقع (VentureBeat) إلى أن جوجل كانت تعمل على هذه الميزة لمدة عام ونصف تقريبًا، باستخدام الآلاف من اجتماعاتها الخاصة لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

وتعتزم جوجل إضافة ميزة إلغاء الضجيج لنسخة الويب من الخدمة في وقت لاحق من الشهر الحالي، ثم تطبيقها في نظامي أندرويد، وiOS.