هواوي تفتح باب طلب هاتفها الأقوى +Huawei P40 Pro خارج الصين

فتحت شركة هواوي باب طلب هاتفها الذكي الأقوى (هواوي بي40 برو بلس) +Huawei P40 Pro خارج الصين، لأول مرة منذ الإعلان عنه في شهر آذار/ مارس الماضي.

ومنذ حظر هواوي من استخدام خدمات جوجل، وتطبيقاتها، لم تتوقف الشركة الصينية عن إطلاق هواتف جديدة معتمدة على أن السوق الصين لا يحتاج أصلًا لخدمات جوجل، وتطبيقاتها، ولكن ذلك أثَّر على أعمالها خارج الصين، حيث يصعب تسويق الأجهزة بدون نظام جوجل البيئي.

وكانت هواوي قد أعلنت عن هواتف سلسلة (هواوي بي40) في شهر آذار/ مارس الماضي، ثم أطلقت هاتفي (بي40)، و(بي40 برو) في الأسواق العالمية، ولكن هاتف (بي40 برو بلس) بقي متاحًا في الصين فقط، ولكن الشركة فتحت باب طلب الهاتف في بعض الأسواق، ولكن بدون خدمات جوجل.

ويمتاز هاتف (بي40 برو بلس) بكاميراته الخلفية، التي تأتي الرئيسية منها مع حساس RYYB بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بدقة 40 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل مع عدسات بيريسكوبية للتقريب البصري بمعدل 10X، والرابعة بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق مع تقريب بصري بمعدل 3X.

وإلى جانب الكاميرات، يمتاز هاتف (بي40 برو بلس) بأنه يقدم أقوى المواصفات التي يمكن لهاتف رائد أن يقدمها، مثل معالج هواوي الأحدث (كيرين 990)، ونظام تبريد SuperCool رباعي الطبقات، ونظام تبريد بالبخار فائق الرقة Vapor Chamber.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 6.5 بوصات مع معدل تحديث 90 هرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 40 واط، وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10، ولكن بدون (خدمات جوجل المحمولة) GMS.

يُذكر أن هاتف (بي40 برو بلس) متاح الآن للطلب في أوروبا بسعر 1,399 يورو أو ما يعادل 1,588 دولارًا أمريكيًا، وفي المملكة المتحدة بسعر 1,299 جنيهًا إسترلينيًا أو ما يعادل 1,654 دولارًا أمريكيًا، على أن يبدأ الشحن اعتبارًا من 25 حزيران/ يونيو الجاري من متاجر هواوي، أو بعد المتاجر المختارة.