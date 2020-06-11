هاتف سامسونج القابل للطي التالي لن يأتي مع S Pen

قررت شركة سامسونج عدم تقديم قلم (S Pen) الإلكتروني مع هاتفها الذكي القابل للطي القادم، (Galaxy Fold 2)، وذلك حسبما ذكرت مصادر داخل الشركة للموقع الكوري الجنوبي (TheElec)، وقالت المصادر: إن هناك بعض القيود التقنية التي تمنع العملاقة الكورية الجنوبية من إضافة قلم (S Pen) إلى (Galaxy Fold 2).

ويمكن القول: إن (Galaxy Fold) هو واحد من أكثر الهواتف ابتكارًا في العقد الماضي، وكان أول هاتف قابل للطي متاح للجمهور في السوق، كما أنه يعيد تشكيل مستقبل الهواتف الذكية لتصبح قابلة للطي، ولكن هذا المستقبل القابل للطي لا يزال بعيدًا عن مطابقة واقعنا الحالي للهواتف الذكية ذات الشاشات الزجاجية.

وهناك الكثير مما يمكن فعله للهواتف القابلة للطي لجعلها هواتف ذكية أفضل للسوق، وإحدى هذه الميزات ستكون (S Pen)، بحيث سيكون القلم الإلكتروني الإضافة المثالية لشكل الجهاز اللوحي الصغير هذا.

لكن هذه التكنولوجيا لم تتوفر بعد على الرغم من الشائعات السابقة التي تشير إلى إدراجها، وكانت الشائعات الصادرة منذ فترة طويلة أوضحت إمكانية حصول (Galaxy Fold 2) على (S Pen)، لكن المعلومات الجديدة تشير إلى عكس ذلك.

وترتبط مسألة عدم تقديم قلم (S Pen) مع (Galaxy Fold 2) بعدم اكتمال عملية تطوير الغطاء الزجاجي الذي يمكنه تحمل الطي والضغط من القلم، بحيث يجب أن يصبح الغطاء الزجاجي على الشاشة أرق لاستيعاب الطي ولكن هذا يقلل من متانته.

وتستخدم سامسونج حاليًا الزجاج الفائق النحافة (UTG) للغطاء الزجاجي لهواتفها القابلة للطي، وكانت سماكة زجاج غطاء جهاز (Galaxy Z Flip) نحو 30 ميكرومتر، وبالمقارنة، كانت سماكة زجاج غطاء جهاز (Galaxy Note 10) تتراوح بين 0.4 و 1.2 ميليمتر.

وبحثت الشركة في عدة طرق لصنع غطاء زجاجي يمكنه التعامل مع كل من الطي والقلم، وفكرت في غطاء زجاجي أكثر سماكة على أن يكون الجزء المطوي أقل سماكة.

كما بحثت في استخدام طبقة البوليميد، وقالت المصادر: إن أيًا من هذه الأساليب لم تكن كافية لتقديم (S Pen) مع (Galaxy Fold 2)، وأضافوا أن سامسونج أجلت إطلاق نموذج يمكن أن يطوى مع قلم إلى العام المقبل.

ومن المتوقع أن تطلق العملاقة الكورية الجنوبية (Galaxy Fold 2) و (Galaxy Z Flip 5G) في شهر أغسطس، وسيحتوي (Galaxy Fold 2) على شاشة بقياس 7.7 إنشات، مما يجعلها أكبر من شاشة (Galaxy Fold) بقياس 7.3 إنشات.

وتهدف سامسونج إلى شحن ما بين 4.5 مليون إلى 5 ملايين وحدة من مجموعة منتجاتها الكاملة القابلة للطي بحلول نهاية العام.