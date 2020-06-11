دخلت كل من جوجل ومايكروسوفت سوق سماعات الأذن اللاسلكية بقوة بإصدار الشركة الأولى لسماعة أذن لاسلكية أطلقت عليها اسم (Pixel Buds)، بينما أطلقت مايكروسوفت على سماعتها اسم (Surface Earbuds) في مسعى منهما لمنافسة آبل وسماعتها الشهيرة (آير بودز) Airpods، ولكن أي سماعات أذن لاسلكية مناسب لك؟

إليك مقارنة شاملة بين سماعتي Surface Earbuds و Pixel Buds:

جودة الصوت:

من الواضح أن جودة الصوت هي أهم شيء في أي سماعات أذن لاسلكية، حيث تأتي Pixel Buds ببرنامج تشغيل 13.6mm، الذي يوفر مقدارًا جيدًا من الصوت العميق، مع تقنية (الصوت التكيفي)، التي تضبط مستوى الصوت ديناميكيًا أثناء الانتقال من بيئة هادئة إلى بيئة صاخبة.

بينما تأتي سماعات Surface Earbuds ببرنامج تشغيل 12mm، الذي يتميز بقدرته على التقاط الصوت بجودة ممتازة، وتقليل الضوضاء في الخلفية عند الاستماع، مع دعم برامج ترميز الصوت SBC وaptX، بالإضافة إلى ميزة تطلِق عليها مايكروسوفت اسم (Surface Omnisonic sound profile) لتحسين الصوت، ولكن لا تدعم أي منهما ميزة إلغاء الضوضاء النشط.

التصميم:

تأتي سماعات Pixel Buds بتصميم صغير ودائري ويصعب ملاحظتها في أذن الشخص ما لم تنظر عن كثب، وهي تغلق الأذن برفق لعزل الضوضاء الخارجية العالية، ولتقديم صوت عالي الجودة.

ويسمح جهاز التهوية المكاني الموجود أسفل السماعة بالقدر المناسب من الصوت المحيطي، حتى يتمكن المستخدمون من البقاء على علم بالأشياء من حولهم، كما أن علبة الشحن الخاصة بها تخبرك بحالة الشحن من خلال مؤشر LED واضح صغير في الأمام.

بينما تأتي سماعات Surface Earbuds بتصميم غريب بعض الشيء، مع مظهر دائري كبير، ولوحات اللمس الدائرية المسطحة لسماعات الأذن كبيرة جدًا مقارنة بسماعات الأذن اللاسلكية الأخرى.

كما تذكر مايكروسوفت أن سماعات الأذن لديها أربع نقاط ربط لتوفير ثبات قوي في الأذن، وفي الوقت نفسه، فإن علبة الشحن مصممة بشكل أكثر تعقيدًا حيث يوجد بها حواف صلبة من الخارج ومؤشرات ليد لا يمكنك رؤيتها إلا عند فتح العلبة.

عندما يتعلق الأمر بالراحة في الأذن، نجد أن سماعات Surface Earbuds تتموضع بشكل صحيح في الأذن، على الرغم من أنك قد تضطر إلى إعادة تعديلها أحيانًا إذا كنت تتحرك كثيرًا، بينما توفر سماعات Pixel Buds ما يُسمى (قوس التثبيت) الذي يُبقيها مريحة إلى حد ما في أذنك، طالما أنك تضعها بشكل صحيح.

الأداء:

تأتي سماعات Surface Earbuds بعدة ميزات، مثل: دعم مقاومة المياه وفقًا لتصنيف IPX4، وعمر بطارية يصل إلى 8 ساعات متواصلة بشحنة واحد، كما تدعم عناصر تحكم باللمس لتنفيذ المهام المختلفة، مثل: تغيير قائمة تشغيل الموسيقى، وإجراء المكالمات، والتفاعل مع المساعدات الصوتية.

كما تدعم السماعات ميزة الإملاء والكتابة في تطبيقات، مثل: PowerPoint و Outlook وWord، حيث يمكنك استخدام صوتك لإملاء المحتوى، بينما يقوم تطبيق مايكروسوفت بكتابته لك، وذلك بفضل الميكروفون المدمج في السماعات.

بينما تأتي سماعات Pixel Buds بميكروفونين يركزان على صوت المستخدم أثناء المكالمات الهاتفية مع تجاهل الأصوات في الخلفية، بالإضافة لمقياس تسارع صوتي يمكنه اكتشاف الكلام من خلال اهتزازات عظم الفك، بحيث يمكن للمستخدم السماع حتى في ظروف الرياح.

كما يمكن للسماعات الاتصال بالهواتف الذكية، والحواسيب عن طريق تقنية البلوتوث، كما أنها تُكتشف تلقائيًا حين تُوضع في الأذن، مع دعم الإيماءات اللمسية لتنفيذ المهام المختلفة، مثل: تشغيل الصوت، أو إيقافه، أو التحكم بمستوى الصوت.

ويمكن للبطارية العمل لمدة 5 ساعات متواصلة، مع دعم ميزتي مقاومة الماء والتعرق، ودعم مساعد جوجل الصوتي لتنفيذ العديد من المهام، مثل: تشغيل نشرة صوتية (بودكاست)، أو إرسال رسالة نصية، أو حتى الترجمة الفورية من وإلى اللغات الأجنبية.

السعر:

تأتي سماعة Pixel Buds بسعر 179 دولارًا، بينما سماعات Surface Earbuds بسعر 199 دولارًا.

